Sassuolo-Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 febbraio 2018 Fabio Morasca

Sassuolo - Lazio, Serie A 2017/18 (Web)

Sassuolo Lazio, diretta dall'arbitro Manganiello, è una partita valida per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2017/18. Il match tra i neroverdi e i biancocelesti si giocherà domenica 25 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Grazie alla vittoria casalinga contro il Verona, ottenuta con il risultato finale di 2-0 e alla sconfitta dell'Inter contro il Genoa, la Lazio allenata da Simone Inzaghi ha conquistato momentaneamente la quarta posizione in classifica, l'ultimo posto valido per la prossima edizione della Champions League. Per continuare a sperare in un posto nell'Europa che conta, i biancocelesti dovranno superare l'ostacolo Sassuolo nella trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi, attualmente al sedicesimo posto, sono reduci da un periodo caratterizzato soprattutto dalla mancanza dei tre punti: il Sassuolo, infatti, non vince dallo scorso 23 dicembre, giorno in cui i neroverdi ebbero la meglio sull'Inter davanti al proprio pubblico.

SASSUOLO LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Lazio andrà in onda in diretta tv sia su Sky che su Mediaset Premium. Per quanto riguarda Sky, il canale sul quale verrà trasmessa la partita sarà precisamente Sky Calcio 1. La partita sarà visibile anche in diretta streaming video grazie ai servizi Sky Go e Now Tv. Sempre per quanto riguarda Sky, per chi volesse vedere Sassuolo - Lazio e anche tutte le altre partite della Serie A che si giocano alla stessa ora, l'appuntamento è su Sky Supercalcio HD con Diretta Gol. Per quanto concerne Mediaset Premium, invece, la partita andrà in onda sul canale Premium Sport 2. Anche in questo caso, il match sarà visibile in streaming grazie al servizio Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LAZIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni che partiranno dal primo minuto, i neroverdi allenati da Giuseppe Iachini dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Consigli in porta, con Lemos e Acerbi al centro della difesa e con Lirola e Peluso ad agire sulle fasce; per quanto riguarda la linea di centrocampo, i titolari scelti da Iachini dovrebbero essere Duncan, Missiroli e Magnanelli mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano, Babacar e Berardi. I biancocelesti allenati da Simone Inzaghi, invece, dovrebbero rispondere con il rodato 3-5-1-1, con Strakosha in porta e con la difesa a tre composta da Bastos, De Vrij e Radu; i titolari, per quanto riguarda la mediana, dovrebbero essere Lucas Leiva, Parolo e Milinkovic-Savic con Lulic e Marusic ad agire come esterni di centrocampo mentre in attacco, l'unica punta Immobile dovrebbe essere supportato da Luis Alberto.

Nel Sassuolo, Goldaniga è indisponibile a causa di un turno di squalifica ma Iachini, come già anticipato, dovrebbe sostituirlo in campo con l'impiego di Lemos dal primo minuto. Politano potrebbe partire titolare anche se le sue condizioni fisiche non sono al meglio ma il Sassuolo spera comunque in un suo totale recupero. Non è escluso, comunque, l'utilizzo di Ragusa dal primo minuto nel tridente d'attacco. Nella Lazio, invece, Lucas Leiva partirà da titolare in quanto ha scontato il suo turno di squalifica. Lulic potrebbe partire da titolare sulla fascia sinistra ma non è escluso che Inzaghi possa optare per Lukaku dal primo minuto. Per i biancocelesti, è sfida a distanza sia con l'Inter che con la Roma, considerando l'impegno non semplice dei giallorossi in casa contro il Milan. Il Sassuolo, invece, si trova a soli sei punti dalla zona retrocessione.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, la vittoria in trasferta della Lazio presenta una quota decisamente più bassa rispetto al successo casalingo del Sassuolo: i tre punti dei laziali, infatti, sono quotati 1.87 mentre la vittoria dei neroverdi è quotata 4.00. Il pareggio tra le due squadre, invece, è quotato 3.65. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la quota riguardante la vittoria in trasferta della Lazio non cambia e resta 1.87 mentre il successo della squadra emiliana è quotato anche più alto ossia 4.10. Il pareggio, in questo caso, è quotato 3.70. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, infine, la vittoria casalinga del Sassuolo presenta quote che oscillano da 4.00 a 4.33; il pareggio, invece, è quotato da 3.30 a 3.70; il successo della Lazio, invece, presenta quote che variano da 1.87 a 1.91.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa post-partita, dopo il largo successo dei biancocelesti ai danni della Steaua Bucarest che ha permesso alla Lazio di continuare il proprio percorso nell'Europa League, ha manifestato soddisfazione per la conquista dell'accesso agli ottavi di finale avvenuto in rimonta: "I ragazzi sono stati bravissimi. Ieri abbiamo parlato, discutendo dal dove siamo partiti, i sacrifici della passata stagione. Sarebbe stato un peccato uscire". Giuseppe Iachini, invece, al termine della sconfitta dei suoi contro il Bologna, ha comunque sottolineato la prova positiva del Sassuolo, sperando in futuro che i suoi giocatori possano capitalizzare al meglio le occasioni create: "Abbiamo fatto buone gare, senza riuscire a concretizzare la mole di gioco e le occasioni create. Dobbiamo continuare a insistere su questo percorso di lavoro, attraverso il gioco qualche ragazzo si sbloccherà e troverà il gol con maggiore facilità".

