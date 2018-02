Serie C/ Rinviate due partite: non si gioca a Cuneo, stop anche per Arezzo Livorno (27^ giornata)

Serie C, rinviate due partite nela 27^ giornata: la Lega Pro ha disposto il rinvio di Cuneo Pro Piacenza per maltempo e Arezzo Livorno per i problemi societari dei padroni di casa

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Davide Moscardelli, capitano dell'Arezzo (Foto LaPresse)

Nuovi rinvii nelle partite di Serie C: la 27^ giornata del campionato subisce ulteriori spostamenti nel suo calendario. Era già noto il caso di Arezzo Livorno (ci torneremo) ma intanto la Lega Pro ha disposto il rinvio ufficiale di Cuneo-Pro Piacenza. In programma alle ore 14:30 di domenica 25 febbraio, la sfida dello stadio Comunale Fratelli Paschiero non si giocherà a causa del maltempo, come comunicato da una nota ufficiale della lega: è ancora da stabilire la data del recupero. Molto probabilmente comunque non sarà troppo in là nel tempo: la Coppa Italia di categoria infatti è già arrivata alle semifinali e nessuna delle due squadre è ancora in corsa. Dunque, il calendario è molto meno fitto di impegni: bisognerà incastrare gli appuntamenti delle due squadre relativamente al solo campionato, non sembra essere una cosa troppo difficile. Intanto possiamo dire che, vista l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, è positivo il fatto che a essere rinviata sia stata una sola partita; la speranza ovviamente è che da qui al calcio d’inizio previsto non ne saltino altre - in alcuni casi la situazione potrebbe peggiorare nel giro di poco tempo, anche se per adesso non ci sono avvisaglie di altre gare a rischio.

IL RINVIO AD AREZZO

Del tutto diverso il caso di Arezzo-Livorno, anch’essa in programma alle ore 14:30 di domenica: già in settimana si era ventilata l’ipotesi che questa partita si sarebbe potuta non disputare, a causa dello sciopero minacciato dai calciatori della squadra di casa. L’Arezzo versa in una situazione economica difficile; l’intervento del capitano Davide Moscardelli lo aveva accertato, ma la partita viene rinviata non per l’ufficializzazione dello sciopero quanto invece per decisione - anche qui - della Lega Pro, il cui presidente Gabriele Gravina ha valutato le incertezze della squadra e il clima non certo favorevole in seno alla rosa dell’Arezzo e ha disposto la cancellazione temporanea dell’incontro. Il Livorno e altre squadre di Serie C non l’hanno presa benissimo, ma questo è quanto: adesso bisognerà capire quando si giocherà questa partita, ma soprattutto se la situazione dell’Arezzo sarà sanata entro la fine della stagione. La società ha già ricevuto tre punti di penalizzazione e altri ne potrebbero arrivare; magari non si arriverà alla sparizione come nel caso del Modena, ma certamente le cose non vanno bene nella città toscana.

© Riproduzione Riservata.