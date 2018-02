Sicula Leonzio Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma allo stadio Nobile.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Virtus Francavilla, LaPresse

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla, diretta dal signor Fontani di Siena, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Bloccando in casa sul pari senza reti la capolista Lecce, la Sicula Leonzio ha portato a cinque la sua serie di risultati utili consecutivi, compiendo un altro importante passo avanti verso la salvezza. Basti pensare che i siciliani vantano ora sette punti di vantaggio sulla zona play out, e possono persino puntare ai play off per la Serie B, visto che la Juve Stabia nona è lontana solo due punti e la Virtus Francavilla decima solamente una lunghezza. Scenario che può ingolosire visto che proprio con i pugliesi la Sicula si giocherà questa nuova sfida di campionato.

La squadra allenata da D'Agostino non vince da sette incontri di campionato nei quali ha raccolto solamente quattro punti, con l'ultimo successo datato 17 dicembre, in casa nel derby contro l'Andria. Il Francavilla vede la zona pericolosa della classifica ancora ben lontana e questo può aver forse tolto qualche stimolo alla squadra in questa fase centrale del campionato, con il club incapace finora di ripetere l'exploit della scorsa stagione, in cui la Virtus ha veleggiato costantemente nelle acque d'alta classifica. Un'eventuale vittoria con sorpasso rappresenterebbe una sorta di consacrazione per la Sicula Leonzio, che ha decisamente cambiato passo dopo il cambio di allenatore, con Diana che ha preso il posto di Pino Rigoli e con il rendimento della squadra che ne ha immediatamente tratto giovamento, con undici punti ottenuti nelle ultime cinque partite.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO VIRTUS FRANCAVILLA

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso a difesa della porta, Aquilanti impiegato in posizione di terzino destro e Squillace impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre i difensori centrali saranno Camilleri e Gianola. A centrocampo spazio ad Esposito, Petermann e D'Angelo nel terzetto titolare, mentre sul fronte offensivo si muoveranno l'argentino Lescano, Bollino e Arcidiacono, titolari nel tridente dei siciliani. Risponderà la Virtus Francavilla con Saloni estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Prestia, Maccarone e Agostinone. A centrocampo giocheranno Folorunsho, Albertini e Sicurella, mentre Pino si muoverà sull'out di destra e Martinez sarà l'esterno laterale mancino. In attacco Parigi sarà affiancato a Partipilo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-3 dell'allenatore della Sicula Leonzio, Diana, ed il 3-5-2 del mister della Virtus Francavilla, D'Agostino. Il match d'andata è l'unico precedente di riferimento tra le due formazioni, il 7 ottobre scorso la Virtus Francavilla ha battuto per due reti ad una in casa la Sicula Leonzio, decisivi i gol di Saraniti a Ayina, con i siciliani che avevano momentaneamente trovato il pari grazie a Bollino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.00 da Bwin, William Hill offre la quota dell'eventuale pareggio a 3.00, mentre Bet365 quota il successo in trasferta 3.79. Per le quote sui gol realizzati, Unibet quota rispettivamente 2.30 l'over 2.5 e 1.54 l'under 2.5.

