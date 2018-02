Siena Olbia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena-Olbia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. Gli uomini di Mignani danno la caccia al Livorno capolista.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Siena-Olbia, LaPresse

Siena-Olbia, diretta dal signor Massimi di Termoli, domenica 25 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide del fitto programma pomeridiano della ventisettesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Col Livorno capolista del girone A di Serie C fermo per il turno di riposo, il Siena dopo tre pareggi consecutivi non ha perso l'occasione ed ha battuto di misura il Giana Erminio grazie ad una rete di Marotta, mantenendo così il secondo posto con due punti di vantaggio sul Pisa, e soprattutto portandosi a soli due punti dalla prima posizione. Risultato molto importante, anche se il Livorno con una partita disputata in meno avrà poi l'occasione di mantenere a più cinque le distanze.

In questo turno di campionato il Siena proverà a continuare a far sentire il fiato sul collo dei labronici, ospitando un'Olbia che con il colpaccio sul campo della Pistoiese firmato da Pennington e Silenzi (rimonta dopo il vantaggio orange nel primo tempo di De Cenco) ha ottenuto il suo primo successo del 2018 (la vittoria mancava per i sardi dall'impegno interno contro il Gavorrano dello scorso 30 dicembre) e ha rilanciato le proprie ambizioni di play off, con quattro punti di vantaggio sui cugini dell'Arzachena, al momento prima squadra fuori dalla post season nel raggruppamento. E' chiaro che in questo match a fare la differenza saranno però le motivazioni di un Siena che ha visto riaprirsi inaspettatamente la corsa al primo posto, che sembrava saldissimo per il Livorno prima di una mini-crisi che ha portato gli amaranto, nelle ultime quattro partite, a ottenere solo due punti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma soltanto in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'incontro come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA OLBIA

Allo stadio Franchi di Siena scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Pane in porta, Rondanini sull'out difensivo di destra e Iapichino sull'out difensivo di sinistra, mentre Sbraga e D'Ambrosio giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, terzetto titolare composto da Bulevardi, Vassallo e Gerli, mentre Marotta guiderà il tridente offensivo affiancato da Guberti e da Santini. Risponderà l'Olbia con Aresti tra i pali, Pinna in posizione di terzino destro e Cotali in posizione di terzino sinistro in una difesa a quattro con il francese Leverbe e Iotti impiegati come centrali. A centrocampo, terzetto con Pennington, Feola e Biancu alle spalle del trequartista Murgia, mentre in avanti la coppia offensiva sarà composta da Ragatzu e da Senesi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Siena sarà schierato tatticamente dal tecnico Mignani con un 4-3-3, mentre l'allenatore dell'Olbia, Mereu, risponderà con un 4-3-1-2. Nel match d'andata di questo campionato vittoria senese in Sardegna per due a uno, con gol di Marotta e Guberti e Olbia in grado solo di accorciare le distanze con Ragatzu su calcio di rigore. L'11 dicembre 2016, nell'ultimo precedente disputato sul campo dei toscani, colpaccio sardo con l'Olbia vincente di misura uno a zero, grazie a una rete di Kouko siglata in chiusura di primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Netta la preferenza dei bookmaker in favore dei bianconeri toscani per le scommesse sul match, con vittoria interna quotata 1.73 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.30 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre ad un moltiplicatore di 5.00 il colpaccio esterno dei sardi. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.06 e under 2.5 quotato 1.68.

