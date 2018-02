Siracusa Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C che vede di fronte due squadre che puntano ai play-off.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Monopoli, LaPresse

Siracusa-Monopoli, partita che sarà diretta dal signor Colombo di Como, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Al Siracusa, in una stagione finora lusinghiera che vede i siciliani da soli al quarto posto in classifica nel girone C di Serie C, è mancato solamente il colpo del ko in determinati frangenti, per compiere il definitivo salto di qualità nella graduatoria del raggruppamento. Così è stato anche nell'ultima trasferta di Matera, in cui gli aretusei sono caduti sul più bello, dopo sette punti nelle precedenti tre partite che li avevano rilanciati in maniera significativa.

Sarà ora un banco di prova importante la sfida interna con un Monopoli che, messa definitivamente alle spalle la profonda crisi che ha portato all'esonero di Massimiliano Tangorra, ha appena vissuto la giornata più esaltante della propria stagione, rifilando cinque gol in una partita memorabile ad un attonito Catania, crollo degli etnei in casa dei Gabbiani che è costato la panchina a Cristiano Lucarelli. Scienza si coccola invece un Monopoli reduce da sei risultati utili consecutivi, quattro vittorie e due pareggi che hanno riportato i pugliesi al sesto posto in classifica, ma a una sola lunghezza dal Rende quinto e soprattutto a due punti dal Siracusa quarto. Dunque, sbancando lo stadio De Simone i pugliesi sorpasserebbero i diretti avversari, uno scenario di classifica che rende Siracusa-Monopoli un vero e proprio big match della ventisettesima giornata del campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Siracusa Monopoli non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA MONOPOLI

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia presso lo stadio De Simone di Siracusa: padroni di casa schierati con D'Alessandro in porta, Daffarà sulla corsia laterale difensiva di destra e Liotti sulla corsia laterale difensiva di sinistra, mentre i due centrali saranno Altobelli e Bruno. L'argentino Spinelli e Toscano saranno i playmaker arretrati, in un centrocampo in cui De Silvestro, Parisi e Catania saranno gli incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bernardo. Risponderà il Monopoli con Bardini in porta e una difesa a tre formata da Ferrara, Mercadante e Bacchetti. A centrocampo Zampa sarà affiancato dall'argentino Scoppa e dal greco Sounas, mentre Rota avrà il compito di presidiare la fascia destra e Donnarumma sarà l'esterno laterale mancino. In attacco confermato il tandem Salvemini-Genchi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente non cambieranno i moduli di riferimento dei due allenatori, 4-2-3-1 per Bianco nel Siracusa, 3-5-2 per Scienza nel Monopoli. Il match d'andata di quest'anno in Puglia è terminato in parità con il punteggio di uno a uno, vantaggio dei Gabbiani di Paolucci e siciliani capaci di riacciuffare il pari a sette minuti dal novantesimo con un calcio di rigore trasformato da Catania. Uno a uno anche nell'ultimo precedente disputato a Siracusa, datato 14 settembre 2016. Sempre i pugliesi in vantaggio con Montini, sempre i siciliani capaci di ottenere il vantaggio nel finale di gara con Dezai.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.15 da William Hill, Bwin offre la quota dell'eventuale pareggio a 3.10, mentre Bet365 quota il successo in trasferta 3.50. Per le quote sui gol realizzati, Unibet quota rispettivamente 2.20 l'over 2.5 e 1.58 l'under 2.5.

