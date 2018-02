Verona-Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 febbraio 2018 Fabio Morasca

Verona - Torino, Serie A 2017-18 (Web)

Verona Torino, che sarà diretta dall'arbitro Massa, è una partita valida per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2017/18. Il match tra i gialloblu e i granata si giocherà domenica 25 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il Torino, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, riprenderà il proprio cammino per continuare a cullare il sogno di un posto per l'Europa con l'impegno in trasferta a Verona contro l'Hellas. I granata, attualmente, per quanto riguarda la classifica, si trovano al nono posto con 36 punti. I gialloblu, invece, dopo l'impresa di Firenze (il 4-1 in trasferta contro la Fiorentina), non sono più riusciti a fare punti, considerando che provengono da ben tre sconfitte consecutive. La situazione in classifica è seria: il club scaligero occupa il penultimo posto in classifica con 16 punti e con soltanto il Benevento alle proprie spalle. Il quart'ultimo posto, attualmente occupato dal Crotone, dista 5 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Torino andrà in onda in diretta tv in esclusiva Sky. Il canale dove la partita andrà in onda sarà Sky Calcio 3. Il match sarà visibile anche in diretta streaming video grazie ai servizi Sky Go e Now Tv. La partita andrà in onda a partire dalle ore 15 mentre il collegamento con Sky Calcio Show, condotto da Ilaria D'Amico, è previsto per le ore 14, sul canale Sky Sport 1 HD. Sempre per quanto riguarda Sky, per chi volesse vedere Verona Torino e anche tutte le altre partite della Serie A che si giocano alla stessa ora, l'appuntamento è su Sky Supercalcio HD con Diretta Gol.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-TORINO

Per quanto riguarda le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, l'allenatore Fabio Pecchia schiererà il Verona con il modulo 4-3-3, con Nicolas in porta, con Caracciolo e Vukovic titolari al centro della difesa e con Boldor e Fares impiegati come terzini; a centrocampo, i probabili titolari dovrebbero essere Romulo, Valoti e Calvano mentre il tridente d'attacco dovrebbe essere composto da Matos, Petkovic e Kean. Il Torino allenato da Walter Mazzarri, invece, dovrebbe rispondere con il medesimo modulo, un 4-3-3 che vedrebbe Sirigu a difendere i pali, N’Koulou e Burdisso come centrali difensivi e De Silvestri e Molinaro ad agire sulle fasce; sulla mediana, i titolari dovrebbero essere Obi, Rincon e Baselli mentre per quanto riguarda l'attacco, il tridente offensivo dovrebbe vedere dal primo minuto, Iago Falque, Belotti e Niang.

Nel Verona, la presenza di Valoti e Calvano sulla mediana dovrebbe far fronte all'assenza di Buchel così come la presenza di Romulo in una posizione più arretrata sarebbe dovuta all'assenza di Ferrari. Non è esclusa nemmeno la possibilità di un attacco a due composto soltanto da Petkovic e Kean. Nel Torino, invece, N'Koulou e Burdisso dovrebbe essere riconfermati al centro della difesa nonostante il ritorno di Lyanco. A questo punto, per Mazzarri, sarebbe aperta anche la possibilità di una difesa a tre. La partita contro il Torino è un'ottima occasione da sfruttare per il Verona, considerando che le squadre da inseguire in classifica, Spal e Crotone, si incontreranno e, di conseguenza, una delle due squadre, se non addirittura entrambe, perderanno sicuramente punti. Come già anticipato, invece, il Torino punta alla vittoria in trasferta per non perdere l'ultimo treno per un posto per l'Europa.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, la vittoria casalinga del Verona contro il Torino ha una quota abbastanza alta: 5.00. Un successo in trasferta dei granata, quindi, risulta più prevedibile per i bookmakers, considerando che la quota in questione è di 1.67. Il pareggio tra i due club, invece, è quotato 3.80. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la vittoria del Verona ha una quota leggermente più bassa: 4.75. Il successo del Torino, invece, è quotato leggermente più alta ma di pochissimo: 1.72. Quota simile anche per quanto concerne il pareggio: 3.90. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, infine, la vittoria del Verona presenta quote che oscillano da 4.75 a 5.25, il pareggio, invece, è quotato da 3.50 a 3.90 mentre la vittoria del Torino, invece, presenta quote che variano da 1.64 a 1.75.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine della partita contro la Lazio, terminata con una sconfitta, Fabio Pecchia, nelle consuete dichiarazioni post-partita, ha riconosciuto la superiorità dell'avversario senza nascondere qualche rimpiato: "Abbiamo sofferto molto nel primo tempo. Era previsto venire all'Olimpico a fare una partita di sofferenza, ma ci sono state occasioni in cui avremmo potuto far male alla Lazio: dobbiamo migliorare. Quando ci sono spazi devi creare dei pericoli: non ci siamo riusciti. Dobbiamo avere meno timidezza e un migliore approccio". Walter Mazzarri, invece, dopo la sconfitta del derby della Mole, si è mostrato ovviamente dispiaciuto, senza rinunciare a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Analizzando il match con attenzione, posso affermare che continuiamo il nostro processo di crescita. Abbiamo concesso solo un' occasione e mezzo ai nostri avversari. Sono sicuro che, proseguendo così, ci toglieremo diverse soddisfazioni".

