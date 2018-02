Video/ Avellino Novara (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata)

Video Avellino Novara (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. La doppietta di Gavazzi salva gli irpini: che successo al Partenio!.

25 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Avellino Novara (LaPresse)

L'Avellino batte il Novara per 2-1 davanti al pubblico amico del Partenio nella 27^ giornata di Serie B. Nel primo tempo il Novara parte fortissimo e si rende pericolosa al 4’: Moscati prova il tiro dalla distanza ma non si lascia sorprendere. Dopo qualche minuto di apprensione, l’Avellino esce fuori dal proprio guscio e inizia a guadagnare metri e campo. Al 15’ Gavazzi lascia partire una conclusione potente dalla distanza, con Montipò bravo a smanacciare il pallone sul palo. Il Novara risponde con due squilli di Sansone, facilmente bloccati da Lazzerini. Al 29’ altra chance per i locali: un ispirato Gavazzi pesca D’Angelo, che di testa sfiora il bersaglio grosso. Il gol è nell’aria e arriva al 35’: Gavazzi spara un missile da fuori che finisce dove Montipò non può arrivare.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Novara pareggia i conti al 49’ con un eurogol di Calderoni, autore di un gran tiro dalla distanza dopo gli sviluppi di un corner battuto da Sansone. I ritmi si abbassano fino al nuovo vantaggio dell’Avdllino: al 76’ il neo entrato Cabezas mette in mezzo un traversone dalla destra per il piattone al volo di Gavazzi, che beffa Montipò per la seconda volta. Negli ultimi minuti di gioco ci sono da segnalare due occasioni, una per parte. All’83’ Calderoni sfiora il 2-2 con un diagonale terminato di poco sul fondo mentre all’86’ Asencio va a un passo dal colpo del ko. L’attaccante dei neroverdi, dagli sviluppi di un calcio di punizione, approfitta di un’uscita errata di Montipò ma Troest è bravo a spazzare la minaccia. Al termine di 5’ di recupero l’Avellino può festeggiare il ritorno alla vittoria.

© Riproduzione Riservata.