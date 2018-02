Video/ Bologna Genoa (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Bologna Genoa (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Dall'Ara (24 febbraio)

Video Bologna Genoa (LaPresse)

La gara Bologna Genoa ha regalato grandi sorprese e soprattutto l'esplosione finalmente in Serie A del talento di Cesar Falletti. Il primo tempo aveva regalato poche emozioni con nessun gol e la sorpresa preparata da Roberto Donadoni che aveva chiesto grande sacrificio a Federico Di Francesco, posizionandolo nel nuovo ruolo di esterno nel 3-5-2 quindi con l'obbligo di aiutare anche in fase difensiva. Pronti via nella ripresa i padroni di casa sono passati in vantaggio con Mattia Destro, bravo a sfruttare una palla vagante in area di rigore. Adam Masina aveva saltato il portiere avversario senza trovare la rete, era stato invece bravissimo a spuntare proprio l'attaccante di Ascoli Piceno. Il gol di Mattia Destro ha cambiato la partita con i felsinei che sono riusciti a gestire al meglio la riprsa. Il raddoppio l'ha siglato appunto Cesar Falletti che ha ricevuto una grande palla da Mattia Destro, impossibile da sbagliare. L'ex Ternana sigla così il definito 2-0 dopo essere entrato in campo da dieci minuti.

LE DICHIARAZIONI

Roberto Donadoni è sicuramente molto soddisfatto della vittoria del suo Bologna, a fine gara parla a Rai Sport sottolineando: "Abbiamo fatto la partita che volevamo. Si può fare meglio, ma questo risultato è molto importante e utilissimo, questo fa la differenza. Non ero particolarmente deluso perdendo con buone prestazioni e non sono esaltato ora. Bisogna sempre e comunque tenere i piedi per terra". E' quindi un Donadoni molto realistico e che nonostante la vittoria non ha voglia di esaltare i suoi. Davide Ballardini invece non può di certo essere positiviamente impressionato dalla gara dei suoi rossoblù che a Rai Sport spiega: "Non è l'errore di un calciatore che ci deve preoccupare, perché ci può stare. La squadra deve proteggere il singolo e questo non è avvenuto. Purtroppo siamo stati superficiali e questo non deve accadere".

