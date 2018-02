Video/ Carpi Entella (0-0): highlights della partita (Serie B 27^ giornata)

Video Carpi Entella (0-0): highlights della partita di Serie B per la 27^ giornata. Pari a reti bianche tra le mura del Cabassi: secondo pareggio per i liguri.

25 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Carpi Entella - La Presse

Avvio scoppiettante allo stadio Sandro Cabassi, con l’Entella desiderosa di colpire a freddo affidandosi alla rapidità del proprio attaccante De Luca. Al 9’ è però il Carpi a rendersi pericolosissimo: in seguito a un batti e ribatti in area avversaria, Poli trova il diagonale vincente per la rete dell’1-0. L’arbitro annulla però il gol per la posizione irregolare del difensore degli emiliani. Si resta dunque in parità, ma dal 15’ gli ospiti sembrano avere una marcia in più. Al 14’ Belli mette in mezzo un bel traversone per la girata di De Luca. Il tentativo dell’attaccante in maglia numero 10 è centrale e finisce tra le braccia di Colombi. Al 22’ Acampora scarica una sassata micidiale da fuori area ma la sua conclusione termina sul fondo di pochissimo. Poco dopo altra chance per i locali dagli sviluppi di un corner, con Cremonesi fermato prima della possibile battuta a rete. L’ultimo sussulto del match arriva al 40’, quando Mbakogu scarica una sassata dalla distanza verso la porta di Iacobucci, con quest’ultimo bravo a deviare la minaccia in corner.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la qualità del gioco si abbassa, così come il ritmo. La gara diventa priva di emozioni degne di nota, e rianimata di tanto in tanto soltanto da qualche fiammata sporadica. Al 55’ Belli pesca in area Aramu che può colpire di testa da distanza ravvicinata. Nella sua deviazione non c’è però potenza e Iacobucci si ritrova il pallone tra le mani. Nel finale da segnalare una mezza occasione capitata al neo entrato Melcore, con l’attaccante del Carpi bloccato da Iacobucci. L’Entella risponde con un tentativo dalla distanza di Aliji che sfiora il palo. Al termine di 5’ di recupero le due squadre si dividono la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.