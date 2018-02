Video/ Cittadella Empoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata)

Video Cittadella Empoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. La rete di Bennacer salva la squadra toscana al quinto minuto di recupero.

25 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Cittadella Empoli (LAPRESSE)

Pareggio con emozioni fin nel recupero per Cittadella Empoli. Pronti, via e già al 1’ il Cittadella sfiora il vantaggio con Kouamé: Schenetti pesca in area avversaria il proprio compagno che non trova però l’impatto del pallone da posizione più che invitante. La risposta dell’Empoli arriva al 13’ con Donnarumma. L’attaccante dei toscani decide di scaricare una conclusione violentissima dalla distanza; buona l’iniziativa ma da rivedere l’esecuzione con il pallone che termina alto sopra la traversa. Al 21’ occasione per il Cittadella: Benedetti mette in mezzo un traversone al bacio per il colpo di testa di Schenetti che non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. Nel finale, al 37’, i locali sbloccano il match con Kouamé. Vido calcia da fuori trovando la respinta di Gabriel; il portiere ospite fa carambolare il pallone proprio dalle parti di Kouamé, che non ha problemi a ribattere in fondo al sacco da posizione più che favorevole. L’Empoli prova a reagire e sfiora il pareggio al 43’: Pasqual scodella in area un cross delizioso per il colpo di testa di Caputo che termina incredibilmente fuori.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa viene annullato un altro gol ai toscani, questa volta a Caputo per un fallo di mano piuttosto evidente commesso dal centravanti ospite. Poco dopo Cittadella vicino al raddoppio: dagli sviluppi di un corner Vido cerca la deviazione vincente da posizione favorevole ma il tentativo dell’attaccante scuola Milan finisce alto. L’Empoli risponde al 70’: Zajc decide di fare tutto da solo e scarica un bolide dal limite dell’area avversaria che si schianta sul montate a Paleari battuto. Empoli sfortunato in questa circostanza. Al 75’ altra enorme, ghiotta, chance per l’Empoli: Ninkovic riesce a deviare da pochi passi ma Paleari è superlativo nel mantenere la propria porta inviolata. All’80’ altra grande parata di Paleari, questa volta sull’incornata ravvicinata di Caputo. I toscani acciuffano il pareggio in extremis, precisamente nel 4’ dei 5’ di recupero con la rete di Bennacer. Al 94’ il numero 10 dei toscani sfila via ad Adorni, si gira e dall’interno dell’area avversaria riesce a far partire una conclusione che batte Paleari. Il Cittadella aveva flirtato con il 2-0 ma Strizzolo non era riuscito a infilare Gabriel in contropiede. Buon punto per i toscani; delusione totale per il Cittadella.

