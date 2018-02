Video/ Inter-Benevento (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Inter Benevento (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Inter Benevento (LaPresse)

L'Inter stasera ha saputo sfruttare quello che al momento rappresenta il principale punto debole del Benevento: le palle alte su calci piazzati. Contrapposto al principale punto di forza dei nerazzurri, cioè quello di segnare tanti gol di testa sfruttando i centimetri dei giocatori più alti (in particolare i 187 di Skriniar e i 195 di Ranocchia), ecco la chiave di svolta del match che la squadra di Spalletti dopo aver sofferto per oltre un'ora, rischiando di essere addirittura puniti dai sanniti che sullo 0-0 graziano letteralmente Handanovic con la colossale palla gol sciupata da Coda che servito da Brignola non riesce a inquadrare la porta da posizione ottimale. Un errore che poi è costato carissimo al Benevento che così è incappato nella sconfitta numero 22 in campionato, la compagine di De Zerbi resta ancora ferma a quota zero punti nelle gare esterne, un record negativo che da qui a fine campionato va assolutamente cancellato. Gli stregoni, inoltre, recriminano per il rigore negato a Cataldi che si è scontrato in area con Ranocchia, rivedendo le immagini si nota come il numero 13 dell'Inter allunghi la caviglia quel tanto che basta per sbilanciare l'ex-giocatore della Lazio e farlo cadere a terra, Pairetto ha deciso di non intervenire ma un arbitro più severo avrebbe indicato sul dischetto, e tutto questo solamente qualche minuto prima che la Beneamata la sbloccasse con Skriniar che assieme a Ranocchia ha saputo riscattarsi dopo la disastrosa gara contro il Genoa. Sul piano del gioco l'Inter, al di là del risultato positivo, non sembra aver compiuto significativi progressi, come dimostrano i 50 palloni persi dai nerazzurri durante le varie fasi di manovra, un po' di attenzione nella costruzione di gioco consentirebbe agli uomini di Spalletti di arrivare più spesso all'ultimo passaggio e di rendersi molto più pericolosi nell'area di rigore avversaria. La classifica per adesso sorride all'Inter che è tornata al terzo posto, in attesa che anche Roma e Lazio (burian permettendo) scendano in campo e facciano il loro dovere, i nerazzurri rimangono comunque in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, a patto ovviamente di ritrovare gli uomini migliori, a cominciare da Icardi che tornerà nel derby ma che avremmo già visto all'opera ieri sera se il risultato fosse rimasto in equilibrio.

LE DICHIARAZIONI

Andrea Ranocchia, difensore e capitano dell'Inter, subito dopo il triplice fischio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a caldo: "Sono contentissimo per il gol e soprattutto per la vittoria liberatoria, se oggi non fossimo usciti dal campo con i tre punti sarebbe stato un disastro, Eravamo consapevoli che avremmo potuto segnare su palla inattiva e ci siamo riusciti per due volte, non potete immaginare quanto sia importante questo successo. Tutto è nelle nostre mani, dobbiamo lavorare a testa bassa visto che saremo impegnati in un tour de force che potrebbe decidere la stagione. Non mi interessa chi gioca, la cosa fondamentale è che l'Inter vada in Champions League, da domani cominceremo a preparare nel migliore dei modi il derby con il Milan".

Leggiamo cosa ha detto Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, nell'intervista post-gara su Sky Sport: "Come ho affermato ieri in conferenza stampa la priorità assoluta era vincere e ottenere i tre punti, possibilmente riprendendo convinzione dei propri mezzi ed esprimendo un buon gioco. Ci siamo riusciti solamente a tratti, probabilmente sono io che non riesco a spiegarmi bene e a far imparare bene gli schemi ai giocatori. Tuttavia nel secondo tempo abbiamo giocato più da squadra alzando il baricentro e inducendo gli avversari all'errore, mentre nella prima frazione ci siamo complicati la vita da soli concedendo qualche varco di troppo nella nostra metà campo. Rafinha? È evidente che sia ancora fuori forma, diamogli tempo e aspettiamolo".

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento: "Sui gol subiti stasera la responsabilità è solo mia, ormai prendiamo troppi gol su calci piazzati, evidentemente la squadra non ha saputo recepire le indicazioni che do durante gli allenamenti. Dopo lo 0-2 era davvero difficile rialzarci e giustamente ci siamo disuniti dopo aver tenuto egregiamente testa ai nerazzurri per oltre un'ora, c'è stato un momento in cui il pareggio ci sarebbe stato stretto, soprattutto dopo la palla gol fallita da Coda. Finché l'aritmetica non ci condannerà faremo il possibile per rimanere aggrappati a questa Serie A".

INTER BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

