Video/ Pescara Cremonese (0-0): highlights della partita (Serie B 27^ giornata)

Video Pescara Cremonese (0-0): highlights della partita di Serie B per la 27^ giornata. Pareggio senza reti allo stadio Adriatico: i delfini rimangono alla 12^ posizione della classifica.

25 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Pescara Cremonese (LaPresse)

Termina a reti bianche il match tra Pescara e Cremonese con gli ospiti che avrebbero meritato qualcosa in più per le occasioni create. Il Pescara ha messo insieme 467 passaggi contro i 315 del Pescara. Le due compagini hanno puntato molto sulle fasce mettendo ventidue cross a testa non sfruttati dai rispettivi centravanti. La Cremonese ha invece tirato tredici volte contro gli undici tentativi degli abruzzesi. Mazzotta, nove cross, e Perrulli, quattro, sono stati i due esterni che hanno spinto di più. Brugman e Piccolo, quattro angoli battuti a testa, hanno provato a scodellare palloni vincenti su palla inattiva senza trovare la giocata giusta. Un pareggio che accontenta entrambe le compagini in lotta per la zona play off.

DICHIARAZIONI

Pescara e Cremonese si dividono la posta in palio dopo un match con pochissime emozioni. Queste le parole del tecnico boemo Zeman raccolte dal portale forzapescara.com: "Non mi piace rimanere senza gol. Se diamo tempo agli avversari di sistemarci troveremo sempre difficoltà. Siamo lenti a giocarla, se i giocatori toccano 4 o 5 volte palla è un problema. A me l’attacco non è piaciuto perché non hanno fatto gol. Hanno fatto troppo poco per vincere una partita. Arriviamo lenti anche dall’esterno. Da Falco mi aspettavo di più. È vero che viene da un infortunio ma volevo più rapidità. Volevo cambiare in avanti perché nelle partite precedenti facevamo poco durante la manovra offensiva. Non sono rassegnato perché i miei giocatori hanno delle qualità per migliorare nella prossima partita". Attilio Tesser è soddisfatto del pari: "Non credo che ci siamo annullate. Ci sono state alcune occasione per entrambe le squadre. C’è stata battaglia per 90 minuti. Pescara è un campo difficile. Abbiamo fatto una buona partita nonostante il nuovo modulo. Il mio rammarico è che creiamo alcune situazioni ma non concretizziamo. La Serie B è un campionato molto equilibrato verso il centro della classifica. Siamo tutti in gioco. Noi non dobbiamo mai mollare fino alla fine perché credo che le ultime giornate di campionato saranno decisive".

