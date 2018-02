Video/ Pro Vercelli Palermo (0-0): highlights della partita (Serie B 27^ giornata)

Video Pro Vercelli Palermo (0-0): highlights della partita di Serie B per la 27^ giornata. Pareggio a reti bianche al Silvio Piola: è il terzo pari per i biancoscudati.

25 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Pro Vercelli Palermo (LAPRESSE)

Pro Vercelli e Palermo si dividono la posta in palio dopo un match con pochissime emozioni. La compagine siciliana conferma il suo momento davvero difficile, la Pro Vercelli conquista un punto prezioso sulla strada della salvezza. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Sono stati 426 i passaggi messi insieme dal Palermo contro i 276 dei padroni di casa. Sono stati undici contro gli otto del Palermo i tiri totali che non hanno messo in difficoltà le due compagini. Ghiglione e Rispoli, sei e tre cross, hanno provato sulle fasce a mettere cross per i rispettivi centravanti. Mammarella e Coronado hanno battuto i corner per le proprie squadre senza trovare lo spunto vincente. Risultato di parità giusto per quello che si è visto in campo, poche le emozioni.

DICHIARAZIONI

Il Palermo viene bloccato dalla Pro Vercelli che strappa un pareggio fondamentale per continuare ad inseguire il sogno salvezza. Ha parlato così il patron della Pro Vercelli Massimo Secondo, intervenuto in conferenza stampa, le parole sono state riportate da ilovepalermocalcio: "I giocatori del Palermo come Coronado o Rispoli o Nestorovski, sono top player della B ma abbiamo giocato alla pari e siamo contenti del risultato. Per me il pari è giusto se vediamo le occasioni del match". Queste invece le parole rilasciate da Bruno Tedino, tecnico del Palermo, al termine della gara contro la Pro Vercelli: "Una vittoria ci avrebbe permesso di uscire da questo momento difficile. Mentalmente le tre sconfitte consecutive incidono, ma abbiamo dimostrato di essere squadra".

