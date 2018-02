Video/ Ternana Bari (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata)

25 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Ternana Bari (LAPRESSE)

Il Bari espugna il campo dell'ultima in classifica, la Ternana, grazie alle reti di Henderson e Marrone, Defendi aveva trovato il momentaneo pareggio. Sono stati 380 i passaggi messi insieme dai padroni di casa contro i 643 dei pugliesi, quindi quasi il doppio. La Ternana ha messo insieme sette tiri complessivi contro i dieci degli ospiti. Defendi e D'Elia, tre e quattro cross, hanno provato ad innescare dalla fasce i rispettivi centravanti. Paolucci ed Henderson hanno fornito invece gli assist vincenti. Vittoria meritata per il Bari che consolida la sua posizione in play off mentre la Ternana rimane ultima in classifica. Per la compagine umbra la strada della salvezza è sempre più complicata.

DICHIARAZIONI

Il Bari espugna Terni e aggancia il Palermo in classifica al terzo posto. Fabio Grosso, allenatore del Bari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: "Sono molto contento della partita che abbiamo fatto, non era facile venire qui e dare continuità ai nostri risultati contro una squadra che ha cambiato allenatore e in casa ha dato sempre filo da torcere agli avversari. Sicuramente potevamo fare meglio, nel primo tempo abbiamo portato palla con un pizzico di timore, mentre nella ripresa ci siamo sciolti. Siamo una squadra alla quale piace palleggiare e creare superiorità nel campo, ma dobbiamo essere bravi ad insistere con il passare dei minuti perché nel secondo tempo si hanno sicuramente più spazi a disposizione. L'ambiente pretende tanto e anche quando abbiamo qualche decimo di febbre sembra che abbiamo la broncopolmonite, ma molti faticano e noi dobbiamo avere la lucidità giusta, senza deprimerci quando ci sono le difficoltà". Luigi De Canio ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta contro il Bari, le parole sono state raccolte da ternananews: “C’è tanto da lavorare, creare un clima di fiducia non è facile e dobbiamo allenarci per dare un’idea stabile di stare in campo. Non so se per paura o forza dell’avversario certe cose in patria non si siamo fatte vedendo una squadra troppo timorosa. Lo scoprirò lavorando, ci vuole coraggio e determinazione ma anche qualità”.

