Cagliari Napoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la delusione Europea, Sarri si rituffa nella Serie A

26 febbraio 2018 Fabio Belli

Cagliari-Napoli, diretta dal signor Giacomelli di Trieste, lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La sconfitta in casa del Chievo della settimana scorsa ha complicato nuovamente un po' i piani salvezza di un Cagliari chiamato comunque a gestire ancora un rassicurante vantaggio di otto punti sulla Spal terzultima. Prima del ko allo stadio Bentegodi i sardi erano reduci da tre risultati utili consecutivi, che avevano sicuramente fatto migliorare in maniera significativa la classifica dei rossoblu.

CAGLIARI NAPOLI, DIRETTA LIVE

Alla Sardegna Arena arriverà nel posticipo del lunedì sera la capolista del campionato, un Napoli che finora in questo campionato di Serie A ha lasciato per strada solamente nove punti e che in campionato, dopo il pari interno contro la Fiorentina del 10 dicembre, ha collezionato nove vittorie consecutive che gli hanno permesso di mantenere un prezioso punto di vantaggio sulla Juventus, in un duello Scudetto fin qui appassionante. La squadra di Maurizio Sarri dovrà però fare i conti con il contraccolpo di un'eliminazione europea contro il Lipsia che, alla luce della vittoria nel ritorno in Germania, è parsa francamente evitabile con un diverso approccio alla competizione e alla partita d'andata. Per i partenopei l'impressione è quella di aver voluto concentrare la gran parte delle energie sulla corsa ad un titolo nazionale che farebbe impazzire la città, ventotto anni dopo le imprese del Napoli di Maradona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv del match Cagliari Napoli si potrà seguire con un abbonamento Sky sui canali 206 e 251 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e con un abbonamento Mediaset Premium collegandosi sul canale Premium Sport HD. Sempre per gli abbonati alle due piattaforme, la diretta streaming video via internet sarà disponibile collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI NAPOLI

Le probabili formazioni che si fronteggeranno alla Sardegna Arena. I padroni di casa sardi scenderanno in campo con Cragno in porta e una difesa a tre con Andreolli, il brasiliano Castan e Ceppitelli schierati titolari. Dessena sarà l'esterno laterale di destra e il greco Lykogiannis l'esterno laterale di sinistra, mentre Barella, Padoin e il moldavo Ionita si muoveranno al centro della mediana. In attacco, al fianco del brasiliano Joao Pedro sarà confermato Pavoletti, autore di un gol purtroppo per i rossoblu inutile nella trasferta in casa del Chievo. Risponderà il Napoli con il portiere spagnolo Reina alle spalle di una difesa a quattro con l'albanese Hysaj impiegato come terzino destro, il portoghese Mario Rui impiegato come terzino sinistro e con il senegalese Koulibaly e lo spagnolo Albiol al centro della retroguardia. Centrocampo a tre con Jorginho, il brasiliano Allan e lo slovacco Hamsik, mentre Lorenzo Insigne, lo spagnolo Callejon e il belga Mertens saranno titolari nel tridente offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il Cagliari allenato dall'uruguaiano Lopez sarà schierato con un 3-5-2, mentre il Napoli di Sarri confermerà il solito 4-3-3 con fitte trame di possesso palla. All'andata in questo campionato i partenopei hanno battuto i sardi con un rotondo tre a zero, reti di Hamsik, Mertens e Koulibaly. Vittoria schiacciante, per cinque a zero, per gli azzurri nell'ultimo precedente giocato in Sardegna, cinque a zero con le reti di Mertens (tripletta), Hamsik e Zielinski. Il Cagliari ha battuto per l'ultima volta il Napoli in casa il 19 aprile 2009, due a zero con reti siglate da Jeda e Lazzari. Nelle ultime tre partite il Cagliari ha battuto la Spal in casa, ha pareggiato in casa del Sassuolo ed ha perso contro il Chievo in trasferta. Il Napoli ha battuto Benevento, Lazio e Spal in campionato, ma nel mezzo è stato costretto a subire l'eliminazione nei sedicesimi di finale di Europa League per mano del Lipsia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Napoli favorito, con vittoria in trasferta quotata 1.36 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 5.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 per 10.00 quanto scommesso sul successo interno del Cagliari. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre a 1.66 la quota per l'over 2.5 e a 2.33 la quota per l'under 2.5.

