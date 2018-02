JUVENTUS ATALANTA RINVIO PER NEVE/ La corsa Scudetto cambia scenario, meno pressione sul Napoli

Juventus Atalanta rinvio per neve, la corsa Scudetto cambia scenario. Inevitabilmente ci sarà meno pressione per la squadra di Maurizio Sarri che stasera può andare in mini fuga a +4.

26 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Juventus Atalanta rinvio per neve - La Presse

Se il Napoli dovesse vincere stasera contro il Cagliari si porterebbe a +4 dalla Juventus lanciando una mini-fuga nella corsa Scudetto. Questo perché la gara dei bianconeri contro l'Atalanta è stata rinviata per neve e davanti le cose potrebbero cambiare e non poco. Se la squadra di Maurizio Sarri raccoglierà tre punti in Sardegna la pressione sarà meno fino a quando la Juventus non recupererà la gara con l'Atalanta ed eventualmente si riporterà a -1. Fino a questo momento infatti i bianconeri hanno giocato sempre prima degli azzurri, costringendoli al controsorpasso e ovviamente facendogli vivere con maggiore peso la gara disputata in campo. La sensazione è che Juventus Atalanta si possa rigiocare mercoledì 14 marzo prima della sosta. In mezzo però ci sarà l'incrocio delle due con le romane di sabato prossimo e la Juventus pronta ad ospitare l'Udinese con il Napoli che andrà a Milano per sfidare l'Inter.

LE POLEMICHE DEGLI AZZURRI

Il Napoli si era lamentato del fatto che la Juventus per diverse volte avrebbe giocato prima, rendendo diversa la pressione sui due club nella corsa Scudetto. Gli azzurri nelle ultime giornate hanno sempre dovuto rispondere ai bianconeri per un controsorpasso che fino a questo momento non hanno mai sbagliato. Una situazione però che è stata ribadita diverse volte, ma che dipende dal fatto che la Juventus è andata avanti in Champions League e che il Napoli prima di essere eliminato dal Red Bull Salisburgo avrebbe giocato in Europa League il giovedì. In più la squadra di Maurizio Sarri è già stata eliminata anche dalla Coppa Italia, dove invece i bianconeri sono in corsa, mercoledì si gioca il ritorno delle semifinali a Torino contro l'Atalanta. Di certo però il rinvio per neve di Juventus-Atalanta sposta gli equilibri e cambia questo obbligo del controsorpasso, anche se tutto dipende dalla gara di stasera a Cagliari.

