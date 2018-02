LIGUE 1, PSG: INFORTUNIO NEYMAR JR/ Nessuna frattura ma rischia di saltare il Real Madrid

Ligue 1, infortunio Neymar Jr: nessuna frattura o grave distorsione per il calciatore brasiliano, ma rischia di saltare la sfida di Champions League con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo

26 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ligue1, infortunio Neymar Jr - La Presse

L'infortunio di Neymar Jr ha preoccupato non poco il Paris Saint German, anche se poi già in nottata sono arrivate voci confortanti che hanno smentito la possibilità di una frattura o grave distorsione con magari interessamento dei legamenti. Il calciatore brasiliano però molto difficilmente sarà in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid che si disputeranno tra dieci giorni. Il club transalpino avrà bisogno di lui e si farà di tutto per recuperarlo, perché c'è da ribaltare un 3-1 che al momento porta i blancos con un piede nei quarti di finale della competizione. Di certo non mancano a Unai Emery le alternative da schierare in campo, anche se c'è da dire che l'acquisto più costoso della storia non può essere considerato come un ko qualunque. Sarà quindi importante mettersi subito a lavoro dopo che l'articolazione si sgonfierà e il calciatore sarà tornato a disposizione.

ATTIMI DI PAURA PER IL PSG

Ieri al Parco dei Principi il Paris Saint German ha vissuto attimi di paura per l'infortunio di Neymar Jr. L'attaccante brasiliano infatti è uscito in barella davvero molto sofferente nella gara vinta poi 3-0 contro il Marsiglia. Si è temuto un brutto infortunio e magari uno stop davvero lungo con una possibile frattura della caviglia. Il fatto che Neymar Jr non avesse abbandonato il campo di gioco sulle sue gambe infatti ha creato non poca preoccupazione. Nella notte sono arrivati però i primi esami che non hanno rivelato né fratture o gravi distorsioni. Ora però c'è da aspettare che la caviglia si sgonfi e per capire meglio quali saranno i tempi di recupero. Di certo però l'allarme al momento si è spento e non ci dovrebbe essere un lungo stop, ma un recupero il più veloce possibile per i tanti impegni che vedranno protagonista la squadra francese protagonista ancora su tutti e tre i fronti.

