Milan Atalanta Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

26 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Atalanta Primavera (Foto LaPresse)

Milan Atalanta Primavera sarà diretta dall’arbitro Giosué Mauro D’Apice: alle ore 14:30 di lunedì 26 febbraio questa partita si gioca presso il Centro Sportivo Vismara come posticipo nella sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1 2017-2018. Le due squadre tornano in campo a due settimane e mezzo dalla semifinale di Coppa Italia: il Milan ha avuto la meglio regalandosi il doppio ultimo atto contro il Torino. In campionato però è la Dea a volare: l’Atalanta contende a Inter e Roma il primo posto nella classifica del girone unico con ottime possibilità di archiviare la pratica, anche se l’obiettivo generico rimane quello di chiudere nelle prime due posizioni così da accedere direttamente alla fase finale. Per quanto riguarda il Milan, i giovani rossoneri sono in corsa per i playoff: per un buon periodo sono rimasti nelle prime quattro della graduatoria, poi hanno avuto un calo e adesso sarebbero fuori dagli spareggi, anche se le distanze in classifica sono cortissime e dunque ci sono tutti i presupposti per centrare l’obiettivo.

IL CONTESTO

La grande corsa in Coppa Italia non è stata purtroppo confermata da buoni risultati in campionato; il Milan ha vinto per l’ultima volta a fine gennaio, era il derby contro l’Inter ed era la seconda affermazione consecutiva che aveva spinto la squadra rossonera nuovamente al quarto posto, che era stato perso a causa di una serie di tre gare con un solo punto. Poi però, anche in virtù del doppio impegno, la squadra di Alessandro Lupi è tornata a faticare: ha prima pareggiato contro Bologna e Napoli, poi ha perso nettamente in casa del Genoa. Una sconfitta ancor più bruciante, non tanto per il risultato (1-4) quanto perché il Grifone ha operato il sorpasso al sesto posto, ultimo disponibile per giocare i playoff. Come detto però i giovani rossoneri hanno tutto per rientrare; hanno già dimostrato di saper fare risultato contro l’Atalanta e, per quanto riguarda la Dea, la squadra lombarda è imbattuta da fine dicembre (sconfitta contro il Chievo) ma nelle ultime sei partite ha vinto soltanto due volte, e una nelle ultime cinque giocate. Il 3-1 alla Sampdoria si è posto in mezzo a quattro pareggi; vero che sono state affrontate tra le altre Fiorentina e Inter, ma intanto gli orobici non sono riusciti ad andare in fuga e si sono fatti avvicinare anche dalla Roma. La qualificazione alla fase finale del campionato sembrava una certezza, invece ora la squadra bergamasca dovrà lottare con le unghie e con i denti per ottenere direttamente il pass, a cominciare da questa difficile trasferta del Vismara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

Lupi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha perso contro il Genoa; in difesa dovrebbero essere confermati i due centrali Gabbia e Bellodi con Negri e Llamas ad agire sulle corsie, mentre in porta Zanellato potrebbe riprendersi la maglia soffiatagli da Cavaliere. In mediana c’è sempre El Hilali a comandare come regista; Pobega confermato, ma dall’altra parte del campo non ci stupiremmo di vedere invece Capanni al posto di Murati. Davanti, Tiago Dias viaggia ancora verso una maglia da trequartista alle spalle di Riccardo Forte e Tsadjout; panchina per Sinani, se lo schema dovesse essere il 4-3-3 ci sarà una possibilità per Sergio Sanchez di giocare dal primo minuto. Nell’Atalanta Musa Barrow, ormai stabilmente convocato da Gasperini, dovrebbe affiancare Latte Lath nel reparto offensivo di grande lusso; fuori dunque Elia, mentre a centrocampo non dovrebbero cambiare le cose. Melegoni giocherà al fianco di Bolis, con Kulusevski utilizzato come laterale di destra e Mallamo che invece spingerà a sinistra; si prepara dunque a rimanere fuori Colpani, rispetto alla partita contro il Verona. Difesa con Guth e Alari da centrali, mentre Del Prato e Carminati saranno i due terzini; in porta come sempre ci sarà Carnesecchi.

