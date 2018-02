Milan, Fassone/ "Champions League? Noi ci crediamo. Donnarumma ama il club"

Milan, Fassone: il dirigente rossonero torna a parlare di Champions League e annuncia come il club ci creda davvero. Poi fa una digressione di calciomercato su Gigio Donnarumma.

26 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Fassone - La Presse

Tra le voci di calciomercato più scomode in casa Milan c'è sicuramente quella che vede Gigio Donnarumma pronto a lasciare i rossoneri per andare a giocare al Paris Saint German. Sul futuro del portiere è intervenuto l'amministrato delegato Marco Fassone ai microfoni di Radio Rai Uno. Questi ha sottolineato: "Io penso che il futuro di Gigio Donnarumma sarà qui. Ama il Milan ed è il futuro del calcio italiano. Ha festeggiato ieri 19 anni con 100 presenze in Serie A. La nostra volontà è di trattenerlo a Milano, speriamo che sia anche la sua volontà". Dall'altra parte però c'è un Mino Raiola che potrebbe pensarla diversamente con la voglia di vedere Gigio Donnarumma presto alzare un trofeo importante da protagonista. Al momento infatti nella sua bacheca c'è l'unico successo ottenuto dal Milan negli ultimi anni e cioè quella Supercoppa Italiana vinta poco più di un anno fà a Doha.

IL MILAN CREDE NELLA CHAMPIONS LEAGUE

La vittoria contro la Roma riaccende la fiamma Champions League in casa Milan anche se il quarto posto è ancora lontano sette punti. Di questo ha parlato l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone a Radio Rai Uno nel corso del programma Radio anch'io lo sport, dove spiega: "Bisogna credere nella Champions League perché nel calcio non si deve mai dire mai. Da un lato ci vuole prudenza da parte del tecnico, dall'altra ottimismo del gruppo che deve credere anche in imprese impossibili. I ragazzi hanno voglia e dobbiamo guardare lontano". Di certo non sarà facile raggiungere quest'obiettivo perché assodati i primi due posti di Juventus e Napoli in ordine ancora da stabilire per gli altri due posti ci sono Lazio, Inter, Roma e Sampdoria oltre proprio al Milan. Sarebbe di certo un obiettivo clamoroso e che manderebbe molto al di là delle aspettative che si erano create dopo il girone d'andata questa stagione.

© Riproduzione Riservata.