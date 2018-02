Milan Gattuso trionfa, Roma è crisi/ Corsa Champions League: Cutrone e Nainggolan, gioia e dolore

Roma-Milan, il trionfo di Gattuso e le difficoltà di Di Francesco: corsa Champions League, Cutrone e la difesa la gioa dei rossoneri, Nainggolan lo specchio dei giallorossi

26 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Roma-Milan, il trionfo di Cutrone (LaPresse)

La banalità sarebbe dire che il Milan è tutto bene e la Roma è tutto male in questo periodo: ma il calcio si sa può cambiare da un tempo all’altro, figuriamoci nel giro di qualche partita (si, anche questa è una banalità lo sappiamo, ma ci piace di più). Dopo la sfida all’Olimpico in maniera incredibile il Milan è tornato prepotentemente in corsa per la Champions League: non vuole dire che ora sia la favorita, per nulla, visto che a pari merito ha la Sampdoria, a 7 punti l’Inter e a 8 punti la Lazio. Però di sicuro è la più in forma in questo periodo e se riuscisse a venire fuori dal mese di ferro che si ritrova a marzo, potrebbe seriamente entrare in Primavera con il piglio giusto per lottare con le romane e i cugini neroazzurri. Gattuso ieri ha schiantato Di Francesco, questo è un dato: non nel gioco, con la Roma che in alcuni momenti della partita ha schiacciato e fatto soffrire il Milan (nel primo tempo e nella parte iniziale del secondo) ma nella sapiente cura nel disporre tatticamente e tecnicamente i suoi uomini. I Gattuso-boys in tre mesi sono diventati una squadra, la Roma sembra invece aver perso le distanze tra i reparti e il piglio spensierato per provare la giocata. Nainggolan ieri un mezzo fantasma è stato sostituito, ma senza di lui la Roma ha fatto anche peggio visto che non vi era più un collante in mezzo al campo e ogni ripartenza del Milan era un possibile gol pronto a piovere contro Alisson. Ringhio in maniera del tutto inaspettata ha fermato le tante bocche di fuoco giallorosse - Bonucci-Romagnoli migliori in campo assieme a Biglia e Calabria - e in contropiede ha firmato il successo che rilancia dopo tre mesi il Milan nella classifica (e nella considerazione) che conta.

ORA VIENE IL BELLO PER GATTUSO

12 risultati utili consecutivi: due pareggi e sole vittorie, le ultime cinque senza prendere gol e segnando con regolarità. Va tutto bene al Milan di oggi, come andava tutto male tre mesi fa: il merito di certo a Gattuso, ma anche ai giocatori che si sono saldati assieme e con il duro lavoro in settimana (e un’idea finalmente precisa di formazione in testa) hanno raggiunto una quadra finalmente. Ora viene il bello: giovedì ci si guadagna la finale di Coppa Italia contro la Lazio, domenica il derby e settimana dopo l’Arsenal (il 31 marzo poi la Juventus). Se Gattuso passa indenne marzo può seriamente presentare il conto dopo con partite già agevoli e una rincorso definitiva: Cutrone in questo momento segnerebbe anche cadendo dalle scale, Suso e Calhanoglu sono due satanassi sulle ali, i reparti sono corti e il Milan protegge benissimo Donnarumma. Va tutto bene, ma può cambiare tutto: la bravura di Gattuso è stata quella di compattare il gruppo e di non illuderli che sono “fenomeni”. Sono dei bravi giocatori che se lavorano compatti possono fare imprese come quelle di ieri. La folle rincorsa alla Champions passa da questo mese, passa dai piedi di Suso, dall’astuzia di Cutrone e dal muro di Bonucci e Romagnoli: ma soprattutto, passa da quella “leggerezza” di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Alla Roma resta il ritorno contro lo Shakhtar per dimostrare come il buon lavoro dei primi mesi non può essere perduto per nulla: il tempo c’è ancora, la reazione però serve e non si può fare a meno del Ninja Nainggolan, anche se lui per primo deve fare un ennesimo salto di qualità e di personalità.

