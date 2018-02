Nainggolan perde un dente/ Video Roma Milan, gomitata Kessié: Di Francesco, “gli girava la testa”

Nainggolan perde un dente in Roma-Milan: video. Incisivo cade dopo gomitata di Kessié. Eusebio Di Francesco: “Gli girava la testa”. Le ultime notizie sull'insolito "infortunio"...

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Nainggolan perde un dente in Roma-Milan (Foto: LaPresse)

La Roma perde tre punti in casa contro il Milan e Radja Nainggolan pure un dente. È costato caro al centrocampista giallorosso un contrasto con Franck Kessié. Abituato a sacrificarsi per la sua squadra, il calciatore belga stavolta ha esagerato quanto a generosità: lui che lascia sempre tutte le sue energie sul campo, ci ha rimesso pure un dente. Una serata da dimenticare per il “Ninja”, che si era presentato all'Olimpico con il suo nuovo look senza cresta. Colpito dall'avversario con una involontaria gomitata al volto, durante il primo tempo di Roma-Milan, Nainggolan è rimasto a terra per alcuni secondi, prima di rialzarsi e continuare a giocare. Quando però si è sollevato per medicarsi, si è messo un fazzoletto alla bocca e ha mostrato, anche in favore di telecamere, di averci rimesso un dente. Nessun problema per Eusebio Di Francesco, visto che la “sosta” dal dentista non sarà lunga, resta invece l'ironia dei social.

NAINGGOLAN PERDE UN DENTE: DI FRANCESCO PREOCCUPATO...

Radja Nainggolan “idolo” dei social. Spesso preso di mira per i suoi atteggiamenti sopra le righe, il centrocampista della Roma è stato preso in giro con grande ironia per la perdita del dente durante Roma-Milan. Non ha nulla da ridere invece Eusebio Di Francesco, e non solo per la sconfitta della sua squadra all'Olimpico. L'allenatore ha parlato ai microfoni di Premium Sport del problema riportato dal suo centrocampista, evidenziando una certa preoccupazione per l'entità dello scontro con Franck Kessié: «Ha avuto un bruttissimo trauma, è uscito senza un dente e gli girava la testa. Radja non è nel suo momento migliore, ma abbiamo bisogno di lui, perché può fare sempre la differenza». Kessié comunque se l'è cavata senza cartellini: l'arbitro ha fischiato il fallo, ma nessuna sanzione al centrocampista del Milan. Per quello della Roma è stata invece necessaria la medicazione. Clicca qui per vedere la sintesi di Roma Milan.

??https://t.co/3kynpDQGv4 pic.twitter.com/XiHG0oFRiD — Stadion (@VTMStadion) 26 febbraio 2018

