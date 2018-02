Nazionale, Buffon/ Di Biagio: "Il capitano sarà convocato a marzo con Chiellini. Barzagli e De Rossi no"

26 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Nazionale, Buffon - La Presse

Gigio Donnarumma sembrava pronto a diventare ad appena 19 anni il portiere di titolare della nazionale, dovrà aspettare però ancora un po' anche se il tempo glielo permette. Questo perché al suo posto ci sarà ancora Gigi Buffon, come sottolineato da Gigi Di Biagio oggi nella prima conferenza da commissario tecnico della nazionale azzurra. Il portiere del Milan è in un momento di grande crescita e sta dimostrando di essere tornato ad altissimi livelli dopo alcuni problemi accusati nella prima parte della stagione. Continuano intanto ad agitarsi voci di calciomercato con il calciatore del Milan accostato al Paris Saint German con Marco Fassone che però l'ha blindato per il futuro. Sul momento azzurro Gigi Di Biagio sottolinea: "Penso a fare bene e ho tanta voglia e quello che leggo mi interessa poco. Voglio fare qualcosa di importante per la squadra e per i ragazzi. A oggi sono l'allenatore della Nazionale A, chiamatemi come volte".

PARLA DI BIAGIO

Sembrava chiusa l'avventura di Gigi Buffon in nazionale, dopo quelle lacrime alla fine di Italia-Svezia che confermavano la mancata qualificazione degli azzurri ai prossimi mondiali che si giocheranno in estate in Russia. Gigi Di Biagio ha sorpreso tutti nella sua prima conferenza stampa da commissario tecnico della Nazionale. Questi infatti ha sottolineato: "Ho parlato con Gigi Buffon per capire se volesse continuare in nazionale. Per me non è giusto che la sua ultima gara fosse quella contro la Svezia. Poi gli ho proposto di tornare per una, due o tre partite e probabilmente il capitano ci sarà a marzo. Per gli altri giocatori senza andare nel dettaglio ho parlato con molti. Andrea Barzagli e Daniele De Rossi della Roma non ci saranno, Giorgio Chiellini invece sì. Vogliamo rilanciare la squadra con entusiasmo". Gigi Di Biagio ha sottolineato anche di seguire costantemente anche Mario Balotelli e che valuterà l'eventualità di portarlo in nazionale o meno, anche se confessa di non aver preso ancora una decisione.

