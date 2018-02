PAGELLE/ Cagliari-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 26^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei

26 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Cagliari Napoli, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Alla Sardegna Arena è in corso il monday night della 26^ giornata di Serie A 2017-18 tra Cagliari e Napoli, al momento il parziale recita 2 a 0 in favore della squadra di Maurizio Sarri: ecco i voti del primo tempo. I padroni di casa non ci stanno assolutamente a fare da sparring partner alla prima della classe e provano a giocarsi le loro carte, Reina (6,5) deve intervenire almeno un paio di volte su Pavoletti (6) oltre ad anticipare Han (6,5) in uscita. I partenopei lasciano sfogare gli avversari per poi affondare il colpo con Callejon (6) che su assist di Allan (6,5) batte Cragno (6) e sblocca la contesa. Prima dell'intervallo va a segno anche Mertens (7) che riceve palla da Hysaj (6,5) e realizza la rete del raddoppio che sembra già mettere i tre punti in cassaforte. Vedremo se nella seconda frazione l'undici di Diego Lopez reagirà oppure se il Napoli controllerà in scioltezza la situazione.

VOTO CAGLIARI 5,5 - Gli uomini di Diego Lopez se la giocano a viso aperto e per quasi mezz'ora tengono il punteggio in equilibrio.

MIGLIORE CAGLIARI: HAN 6,5 - Per adesso il nordcoreano è la sorpresa più piacevole nelle fila dei padroni di casa.

PEGGIORE CAGLIARI: PADOIN 5 - Sanguinoso il pallone perso da lui che ha spianato la strada al gol di Callejon.

VOTO NAPOLI 7 - Anche stasera i partenopei si confermano micidiali in attacco con il tandem Insigne-Mertens sempre ispiratissimo.

MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7 - Il numero 14 partenopeo aggiunge il proprio nome all'elenco dei marcatori per la 16^ volta in campionato.

PEGGIORE NAPOLI: ALBIOL 5,5 - Perde la marcatura su Pavoletti che per poco non va in porta con tutto il pallone, lo spagnolo deve ringraziare il connazionale Reina. (Stefano Belli)

