Probabili formazioni/ Cagliari Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 26^ giornata)

Probabili formazioni Cagliari Napoli: quote, le ultime novità live su moduli e titolari in vista del posticipo di Serie A che chiuderà la 26^ giornata

26 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Cagliari Napoli (LaPresse)

Cagliari Napoli, questa sera alle ore 20.45, chiude la 26^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Le due formazioni hanno naturalmente obiettivi molto diversi: il Cagliari punta ad arrivare il più velocemente possibile a una tranquilla salvezza che appare comunque ampiamente alla portata dei sardi, il Napoli invece punta allo scudetto e sta vivendo quella che potrebbe essere una lunghissima volata verso il tricolore. Vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre alla Sardegna Arena e quali sono gli eventuali dubbi che ancora albergano nelle loro scelte, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai non ha dubbi nell’indicare il Napoli grande favorito per la vittoria anche se si gioca in Sardegna. Il segno 1 che identifica la vittoria del Cagliari vale infatti 9,75, praticamente un’impresa; per la vittoria esterna del Napoli dovrete ovviamente giocare il segno 2, al quale i bookmaker hanno dato un valore di 1,33. Per il pareggio chiaramente l’eventualità è quella del segno X: se il posticipo del lunedì dovesse finire in questo modo, la vostra vincita sarebbe pari a 5,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

I DUBBI DI DIEGO LOPEZ

Non ce la fanno Romagna e Cigarini, il che obbliga Diego Lopez a schierare lo stesso assetto difensivo delle ultime uscite, cioè una difesa a tre con Andreolli perno centrale ai cui fianchi agiranno Ceppitelli e Leandro Castan, sempre titolare da quando è arrivato a Cagliari. In porta ci sarà Cragno; a centrocampo per sopperire all’assenza del playmaker ci sarà Ionita in cabina di regia e Padoin mezzala sinistra. Dall’altra parte del campo spazio all’emergente Barella; sulla destra agirà ancora una volta Faragò, invece Lykogiannis sarà impiegato come esterno mancino. Davanti non si può prescindere dalla solita coppia: Joao Pedro giocherà da trequartista in appoggio all’ex Pavoletti, la cui breve esperienza a Napoli nella seconda metà della scorsa stagione non è certo stata memorabile.

LE SCELTE DI SARRI

Solita formazione di sempre per il Napoli: giocare di lunedì sera sicuramente è un vantaggio per Mertens che accusava problemi alla caviglia; il belga stringe i denti perché non può mancare in questa volata scudetto. Davanti a Pepe Reina Albiol come sempre farà coppia con Koulibaly, con Hysaj che torna a occupare la corsia destra e Mario Rui dall’altra parte del settore difensivo; a centrocampo non si annunciano novità nonostante nei giorni scorsi ci sia stata cautela per Hamsik. Confermati Jorginho in cabina di regia e Allan che si posizionerà sul centrodestra. La formazione sarà dunque la più classica, anche perché d’ora in poi il Napoli non avrà altre competizioni fuori dal campionato. In attacco ai fianchi di Mertens ci saranno sicuramente Callejon a destra e Insigne a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 3 Andreolli, 15 Castan; 16 Faragò, 18 Barella, 21 Ionita, 20 Padoin, 22 Lykogiannis; 10 Joao Pedro; 30 Pavoletti. All. Lopez.

A disposizione: 1 Rafael, 26 Crosta, 19 Pisacane, 12 Miangue, 27 Deiola, 4 Dessena, 7 Cossu, 24 Ceter, 32 Han Kwang-Song, 17 Farias, 25 Sau.

Squalificati: -

Indisponibili: Romagna, Cigarini.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All. Sarri.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 62 Tonelli, 20 Zielinski, 42 Diawara, 30 Rog, 27 Machach, 37 Ounas.

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam, Milik.

