Ravenna Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ravenna Pordenone streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo che chiuderà la 27^ giornata di Serie C

26 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ravenna Pordenone - LaPresse, imm. di repertorio

Ravenna Pordenone sarà diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli. Nel girone B del campionato di Serie C siamo ormai giunti al posticipo della ventisettesima giornata. Allo stadio Bruno Benelli di Ravenna arrivano dunque i friulani del Pordenone per dare vita all’incontro che avrà inizio questa sera lunedì 26 febbraio alle ore 20.45. La partita si annuncia delicata per entrambe le formazioni: il Ravenna infatti ha solamente 23 punti in classifica e dunque corre il serio rischio di dover passare dai playout per conquistare la permanenza in Serie C, anche se va detto che nel girone B (essendo l’unico a 18 squadre) solo le ultime due finiranno a doversi giocare gli spareggi e questo naturalmente aumenta anche per il Ravenna le speranze di conquistare la salvezza diretta.

Quanto al Pordenone, la stagione si sta rivelando decisamente più deludente del previsto: dopo un ottimo inizio, in campionato e soprattutto in Coppa Italia con gli storici ottavi raggiunti vincendo a Cagliari e poi persi solamente ai calci di rigore a San Siro contro l’Inter, i friulani sono andati in calando e così l’obiettivo di un campionato di vertice si è allontanato. A quota 33 punti evidentemente non c’è più alcuna speranza di agguantare il primo posto che garantisce l’unica promozione diretta, ma ci sarà da lottare anche solo per raggiungere la zona playoff, che in estate sarebbe stata considerata il minimo sindacale per una squadra come il Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Ravenna e Pordenone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD essendo il posticipo del lunedì sera visibile in chiaro per tutti, anche tramite la diretta streaming video che sarà garantita da Rai Play; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà anche un’altra possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che può trasmettere tutte le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA PORDENONE

Il Ravenna di mister Mauro Antonioli utilizzerà il modulo di gioco 3-5-2; da segnalare l’assenza per infortunio del capitano Ballardini. Il portiere titolare sarà Venturi, aiutato dai tre difensori Ronchi, Ierardi e Lelj; a centrocampo il mediano incontrista sarà Selleri, affiancato sulla destra dalla mezzala Maleh e sulla sinistra dall’altra mezzala Piccoli. Sulle fasce correranno l'ala destra Magrini e l'ala sinistra Rossi, mentre i due riferimenti in avanti saranno le due punte centrali Costantini e Marzeglia. La risposta del Pordenone del tecnico Fabio Rossitto userà come modulo il 4-3-1-2. Infortunato periti, fra i pali giocherà Mazzini, mentre i quattro difensori saranno il terzino destro Formiconi, i due centrali Stefani e Bassoli e il terzino sinistro De Agostini. A centrocampo ecco il terzetto che vedrà Misuraca e Caccetta ai fianchi del perno Burrai, agirà invece come trequartista Zammarini che sarà in appoggio alle due punte, Ciurria e Nocciolini.

PRONOSTICO E QUOTE

I tifosi vedranno una gara presumibilmente equilibrata: la pensa così anche l’agenzia di scommesse sportive Snai, che fornisce quote molto simili per i tre segni in Ravenna Pordenone. Nonostante il fattore campo, potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti friulani: il segno 2 per la vittoria del Pordenone è infatti quotato a 2,30, mentre poi si sale a 3,00 sia per la vittoria del Ravenna sia per il pareggio, dunque stessa quota per il segno 1 e il segno X.

