Romania Italia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket, qualificazioni Mondiali)

Romania Italia, alle ore 18:00 di lunedì 26 febbraio, si gioca a Cluj-Napoca: vale per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. E’ la partita decisiva per la nostra nazionale, o può esserlo: prendendosi la vittoria infatti il gruppo guidato da Meo Sacchetti sarebbe certo di passare alla prossima fase delle qualificazioni, vale a dire quella che darà i sei pass per il torneo del prossimo anno. Al momento infatti l’Italia ha sempre vinto: con un altro successo salirebbe a quota 8 punti e non potrebbe più chiudere in quarta posizione per gli incroci del calendario. Siamo solo all’inizio del percorso, e va detto che fino a questo momento le nazionali che abbiamo affrontato non sono certo le super potenze del basket europeo; tuttavia il gruppo arrivava dalla delusione degli Europei e doveva ricostruire con un nuovo CT e un nuovo gruppo di giocatori. Adesso in Romania testeremo nuovamente la nostra forza, lanciandoci idealmente già nella seconda fase delle qualificazioni.

Romania Italia verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport, dove a tenerci compagnia sarà la telecronaca di Flavio Tranquillo al cui fianco ci sarà Davide Pessina nelle vesti di commentatore tecnico. In assenza di un televisore avrete la possibilità di seguire la partita di Cluj-Napoca anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

L’Italia arriva in fiducia all’appuntamento in Romania: come abbiamo detto le nostre avversarie non erano temibilissime, però bisognava superare lo scotto emotivo della Croazia - che ci aveva fatto fuori dalle Olimpiadi meno di due anni fa - e contro la Romania all’andata si è trattato di una partita che si è risolta soltanto nel finale. Al netto del valore delle nazionali contro cui ha giocato, la truppa azzurra si è ben comportata sul piano della personalità: Meo Sacchetti ha inserito giocatori nuovi - alcuni all’esordio assoluto in nazionale - al fianco di alcuni veterani, ma ha anche dovuto far fronte alle tante assenze dei big, come Marco Belinelli (la stagione della NBA è in pieno corso), Gigi Datome che ha scelto di prendersi un anno di pausa (e aveva già detto la sua sul nuovo calendario delle qualificazioni) e, ultimi della lista, Pietro Aradori e Alessandro Gentile che non sono disponibili per i recenti infortuni. Il nuovo gruppo ha dimostrato di sapersela giocare: la seconda fase potrebbe raccontare qualcosa di diverso, ma intanto l’Italia è rimasta in campo con autorità e savoir faire. Così anche la Romania, sorprendentemente seconda in classifica: la vittoria in Croazia l’ha lanciata anche davanti all’Olanda. La qualificazione non è ancora sicura, ma siccome i balcanici e i Paesi Bassi si devono incrociare nell’altra sfida diretta, aumentano le probabilità di volare alla seconda fase del torneo. Il che ovviamente sarebbe un grande traguardo per una nazionale che sta nettamente crescendo.

