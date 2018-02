Salernitana Parma/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Parma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due squadre in difficoltà

26 febbraio 2018 Fabio Belli

La Salernitana ospita il Parma (foto LaPresse9

Salernitana-Parma, diretta dall'arbitro Riccardo Pinzani, si gioca lunedì 26 febbraio alle ore 20.30 ed è l'anticipo che apre la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che si disputerà in turno infrasettimanale. Entrambe le formazioni si trovano impelagate in un momento-no. La Salernitana aveva provato a dare una scossa alla propria stagione dopo l'arrivo di Colantuono in panchina, ma al momento la formazione granata si trova impelagata più vicina alla zona retrocessione in classifica, piuttosto che a quella zona play off che il patron Lotito aveva dichiarato poter essere obiettivo stagionale nelle corde del club. Due punti in quattro partite contro Ternana, Carpi, Pescara e Pro Vercelli hanno iniziato a far scottare anche la panchina del tecnico romano, che aveva sostituito Alberto Bollini che pure si era reso protagonista di un buon girone di ritorno.

Così come il Parma che, fino all'autunno, sembrava addirittura in grado di inserirsi in un discorso per il salto diretto nella massima serie. Nulla Dopo la sosta invernale è sceso in campo però un altro Parma, diverso dalla squadra estremamente solida e affidabile che si era ripresentata quest'anno in Serie B dopo una scalata partita dalla Serie D in seguito al fallimento del club. Dopo la sosta l'unico lampo per i gialloblu è stato rappresentato dalla vittoria interna contro il Novara: e, parlando di solidità perduta, i tanti gol subiti hanno dimostrato come per gli emiliani il cammino verso i play off sia tutto in salita, anche se al momento la formazione allenata da D'Aversa, che vede in bilico la propria panchina dopo le ultime recenti delusioni, è ancora sulla linea di confine per potersi giocare la Serie A nella post season, che l'anno scorso ha premiato il Benevento a sorpresa, segno che raggiungere i play off è un obiettivo tutt'altro che platonico, ma importantissimo per credere nel grande salto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta tv dell'incontro Salernitana Parma collegandosi sui canali numero 201 e 252 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 2 HD), oppure affidarsi alla diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PARMA

Le probabili formazioni della sfida vedono la Salernitana affrontare il match tra le mura amiche dello stadio Arechi con il serbo Radunovic in porta e una difesa a tre composta dall'argentino Casasola, da Monaco e da Tuia. A centrocampo spazio al camerunese Minala e a Ricci per vie centrali, con Pucino che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Vitale che sarà l'esterno laterale mancino. In avanti Sprocati avrà compiti da trequartista, alle spalle di Bocalon e Palombi, schierati titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Parma con Frattali estremo difensore alle spalle di Iacoponi, Di Cesare ed Alessandro Lucarelli, mentre Gazzola sarà l'esterno laterale di destra e Dezi l'esterno laterale di sinistra. Munari a centrocampo per vie centrali sarà affiancato da Vacca, mentre Ciciretti e Ceravolo saranno schierati avanzati come trequartisti, di sostegno alla punta olandese Da Cruz.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente la partita sarà di non facile lettura, con le due squadre che amano molto giocare tra le linee: Salernitana schierata con il 3-4-1-2 da Colantuono, risponderà il Parma di D'Aversa con un 3-4-2-1. All'andata i campani hanno messo in atto una bella rimonta allo stadio Tardini, rimonta di due reti col Parma avanti con i gol di Di Cesare ed Alessandro Lucarelli ed i granata capaci di recuperare con le marcature di Sprocati e Vitale su calcio di rigore. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in campionato a Salerno dopo quasi dieci anni, l'ultima volta è stata infatti il 28 novembre 2008, con vittoria col punteggio di due a uno per la formazione emiliana. Stesso punteggio con cui i gialloblu vinsero all'Arechi anche nell'unico precedente nel campionato di Serie A, disputato tra le due formazioni il 21 febbraio 1999.

QUOTE E PRONOSTICO

Appare decisamente equilibrato il pronostico di Salernitana Parma, almeno basandoci sulle quote proposte su questo incontro dall'agenzia di scommesse sportive Snai, che vede sia pure di poco favorita la Salernitana padrona di casa e di conseguenza propone il segno 1 a 2,55. C'è comunque fiducia anche nelle possibilità del Parma, tanto che il segno 2 pagherebbe 2,85 volte la posta in palio. Ancora un pochino più alta la quota per il pareggio: il segno X è proposto a 3,05.

