USAIN BOLT, "HO FIRMATO CON UN CLUB DI CALCIO"/ "Divento calciatore, domani dirò quale maglia vestirò"

Usain Bolt calciatore, il velocista ha svelato di aver firmato con un club di calcio e che martedì svelerà quale maglia vestirà. Grande curiosità tra i fan che si scatenano sui social.

26 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Usain Bolt "Ho firmato con un club di calcio" - La Presse

Erano anni che circolava la voce di vedere Usain Bolt diventare un calciatore, tra chi prevedeva scorribande sulle fasce e chi invece era sicuro che un velocista non avrebbe mai potuto reggere lo sforzo fisico per novanta minuti. E' arrivato poi l'annuncio sui social network con Usain Bolt che ha sottolineato su Twitter: "Ho firmato per una squadra di calcio, scoprirete quale martedì". Sui social network i fan si sono scatenati alla ricerca del nome del club che avesse dato spazio a questo enorme campione. Tutti sanno che Usain Bolt è un tifosissimo del Manchester United, tanto che è stato visto spesso ospite ad Old Trafford. Da tempo si è vociferata la possibilità di vederlo al Borussia Dortmund e si era ipotizzato per il velocista un provino per il mese di marzo. C'è curiosità nel vedere se saranno proprio i gialloneri oppure se ad accoglierò sarà una squadra di minore livello.

LA CARRIERA DEL VELOCISTA

Usain Bolt è nato a Sherwood Content il 21 agosto del 1986. Fisico statuario sfiora i due metri e pesa oltre i novanta chilogrammi ha dimostrato di essere uno dei velocisti più forti di sempre. In carriera ha vinto ben ventitré medaglie d'oro di cui otto ai Giochi olimpici e undici ai Mondiali. Inoltre ha raccolto dei record che rimangono ancora imbattuti praticamente in qualsiasi disciplina. Si è ritirato l'anno scorso per la commozione del pubblico che lo ha sempre ammirato anche per la sua grande sportività. Sono tanti i soprannomi che si è meritato tra cui quello di Lightning Bolt e cioè Fulmine Bolt. In patria è ovviamente adorato tanto che nel 2008 è stato nominato Commendatore dell'Ordine di Distinzione e un anno dopo invece Membro dell'Ordine della Giamaica entrambe sono state effettuate a Kingston. C'era grande curiosità sul suo futuro, fino a quando proprio Usain Bolt ha svelato il futuro da calciatore.

