Video/ Arsenal Manchester City (0-3): highlights e gol della partita (Finale Carabao Cup 2018)

Video Arsenal Manchester City (risultato finale 0-3): highlights e gol della finale della Carabao Cup 2018, coppa di lega inglese. Citiziens al successo con Aguero, Kompany e Silva.

Video Arsenal Manchester City (LaPresse)

Il Manchester City travolge 3-0 l’Arsenal a Wembley e vince la Carabao League Cup 2018. Decidono le reti di Aguero, Kompany e David Silva. Primo titolo stagionale dunque per Guardiola. Da segnalare gli infortuni di Nacho Monreal e Fernandinho. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

SINTESI PRIMO TEMPO

Guardiola schiera il Manchester City con il 3-4-1-2. Tra i pali Bravo, in difesa Walker, Kompany e Otamendi. A centrocampo da destra verso sinistra Danilo, De Bruyne, Fernandinho e Gundogan. In avanti David Silva e Sanè ai fianchi di Aguero. Arsene Wenger sceglie di schierarsi a specchio. In porta Ospina, linea difensiva composta da Chambers, Mustafi e Koscielny. A centrocampo da destra Héctor Bellerín, Wilshere, Xhaka e Monreal. In attacco Ozil e Ramsey in supporto di Aubameyang. Subito dinamico Sanè. Palla dentro dalla sinistra, l'attaccante si coordina e calcia. Deviazione e corner. Poco dopo ci prova Aguero. Azione personale dell'ex Atletico Madrid che riceve sulla trequarti, si infila in area con una serpentina arriva al tiro. Conclusione ribattuta. La migliore occasione in questa prima fase del match è però dell'Arsenal. In contropiede, Ozil libero sulla destra riceve e scarica al centro. Sul pallone si avventa Aubameyang che calcia. Con i piedi ci arriva Bravo. Al 13esimo Monreal finisce giù nell'area del City dopo un contatto sospetto, l'arbitro lascia proseguire. Poco dopo i Gunners ci provano da calcio piazzato. Ozil batte la punizione e pennella il cross, svetta Kompany che mette via di testa. Qualche istante più tardi il tedesco pennella sul secondo palo cercando di raggiungere Mustafi in inserimento, suggerimento che si perde sul fondo. Al 19esimo si sblocca il risultato. Bravo lancia dalla propria porta, Aguero scappa nello spazio e con un tocco sotto morbido e delicato scavalca Ospina ed infila in porta. Vantaggio City. Prova a reagire l'Arsenal. Wilshere affronta Aguero nell'uno contro uno, l'argentino commette fallo e concede un calcio di punizione molto pericoloso. Ramsey ci prova con un tiro rasoterra. Blocca a terra Bravo. Bellerin costretto a fermare in maniera fallosa De Bruyne partito in contropiede. Giallo per il giocatore dell'Arsenal. Arriva intanto il primo cambio: esce per infortunio Monreal, sostituito da Kolasinac. Il City chiude bene gli spazi, l'Arsenal prova a scardinare la difesa avversaria con un possesso palla veloce. Chance per Kompany alla mezzora. Gundogan da dietro mette il cross, svetta più in alto di tutti il belga che incorna. Palla fuori. Prova a rispondere l'Arsenal: Aubameyang servito in corsa tocca al centro per Wilshere che si coordina e calcia spedendo la palla in curva. Continua intanto il palleggio veloce del City, Arsenal che non riesce a stare dietro agli avversari. Brutto intervento di Fernandinho che viene punito con il giallo al 37esimo. Poco dopo Aguero entra in area e si allarga, prova il pallonetto che scavalca Ospina ma non trova la porta. Dall'altra parte raccoglie De Bruyne che calcia. Esterno della rete.

SINTESI SECONDO TEMPO

Arriva subito il primo giallo della ripresa, con Chambers ammonito per fallo su Aguero. De Bruyne batte la punizione, cross tagliato che viene deviato in calcio d'angolo. Occasione per Kompany al 49esimo. Sugli sviluppi di un corner la palla finisce a Kompany, tiro deviato che sfiora il palo. Problema muscolare per Fernandinho che si accascia a terra. Entrano in campo i sanitari del City. Dopo gli accertamenti del caso il brasiliano fa cenno di dover abbandonare il campo. Al suo posto Guardiola inserisce un attaccante, nonostante il vantaggio già acquisito: entra Bernardo Silva. Il City prova a creare da corner, attento Chambers che mette via. Pasticcia l'Arsenal in difesa, giro palla sbilenco e Ospina costretto a rinviare in malo modo. Non ne approfitta il City. Poco dopo De Bruyne ci prova da calcio di punizione. Wilshere dalla barriera ribatte. Il raddoppio del City arriva al 60esimo. Schema da corner, palla dietro e poi subito dentro per Kompany che ci mette il piede e inganna Ospina: 2-0. L'Arsenal prova a reagire ma la difesa di Guardiola non lascia spazi. Al 65esimo il Manchester City chiude virtualmente il match. Silva riceve in area, elude la marcatura di Chambers e scarica il tiro sul palo lontano, Ospina non riesce ad opporsi ed è 3-0. Intanto c'è anche il cambio per l'Arsenal: fuori Chambers, dentro Welbeck. Aguero poco dopo prende palla e sfida da solo la difesa dell'Arsenal, stavolta chiude Mustafi. Arriva il cambio per l'Arsenal: esce Ramsey, al suo posto dentro Iwobi. Sostituzione pure per il Manchester: torna in campo Gabriel Jesus, gli lascia il posto Sanè. Intervento durissimo di Kompany su Welbeck. Giallo per il difensore. Nervi tesi in campo con Gabriel e Wilshere che non se le mandano a dire. L'arbitro prova a placare gli animi. Prima della fine entra Foden per Aguero. Il Manchester City vince la Carabao League Cup.

