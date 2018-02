Video/ Arzachena Gavorrano (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Arzachena Gavorrano (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 27^ giornata di Serie C. Piroli segna al 32' e regala la vittoria ai padroni di casa.

Video Arzachena Gavorrano (laPresse)

L’Arzachena stende 1-0 il Gavorrano in casa grazie a un gol di Piroli nel primo tempo. Vittoria tutto sommato meritata per la quadra di Giorico che si porta a 34 punti ed ora può seriamente ambire ad un posto nei play off. Gavorrano fermo a 18 punti che ha mancato l'occasione di accorciare sul Cuneo che oggi non è sceso in campo causa maltempo contro il Pro Piacenza. Nel prossimo turno l'Arzachena giocherà al “Moccagatta” contro l'Alessandria. Gavorrano che, invece, ospiterà il Pisa allo “Zecchini”.

SINTESI PRIMO TEMPO

Mauro Giorico sceglie il 4-3-1-2 per l'Arzachena. Tra i pali Ruzzittu, linea difensiva composta da Peana, Varricchio, Piroli e Baldanzeddu. In mediana Nuvoli, Casini e Bertoldi. In attacco c'è Curcio in supporto di Vano e Sanna. Favarin risponde con il 3-5-2. In porta Falcone, in difesa Borghini, Marchetti e Ropolo. A centrocampo da destra verso sinistra Gemignani, Maistro, Vitiello, Damonte e Favale. In avanti Moscati e Brega. Arbitra il signor Daniele Rutella di Enna, coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta di Catania e Antonio Lalomia di Agrigento. Subito un corner conquistato dai padroni di casa. Sulla battuta dalla destra di Curcio allontana la difesa ospite. Poco dopo gli ospiti ci provano da calcio piazzato. Vitiello prova il destro da fuori: palla che finisce all'esterno dello stadio "Nespoli". Rispondono i padroni di casa. Vano scappa in contropiede, scarta Falcone ma da posizione defilata calcia fuori dallo specchio della porta: troppo frettoloso l'attaccante biancoverde in questa occasione. Punizione di Maistro da fuori: palla abbondantemente sopra la traversa. Occasione per il Gavorrano al 22esimo con Brega che mette a sedere un paio di difensori e calcia a colpo sicuro trovando la deviazione della retroguardia dell'Arzachena: secondo angolo per gli ospiti. Ecco che arriva il primo giallo del match: lo prende Vitiello per un duro intervento sulla trequarti. Un minuto dopo l'arbitro estrae un altro cartellino giallo: ammonito Peana. Ci riprova la squadra ospite. Tiro dal limite di Maistro deviato e arriva il terzo corner per la squadra di Favarin. Marchetti ferma Vano lanciato in contropiede: ammonito anche lui. Favale crossa con il destro a rientrare per la testa di Brega che gira a lato restando anche contuso al capo. Il risultato si sblocca al 33esimo. Calcio d'angolo battuto a rientrare da Curcio dalla sinistra, Piroli svetta tutto solo e mette alle spalle di Falcone. Difesa del Gavorrano colpevole in questa occasione. Primo gol in 25 presenze per il difensore dell'Arzachena. Casini prova da lontanissimo: Falcone non si lascia sorprendere e blocca a terra. Dopo il vantaggio cerca di amministrare il possesso palla la squadra di Giorico. Poco dopo Borghini stende Sanna lanciato a rete: intervento da cartellino arancione ed è giallo per il difensore del Gavorrano.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono stati cambi durante l'intervallo. Vano riconquista un pallone e scappa in contropiede, conclusione mancina messa in angolo da Falcone. Al 53esimo l'episodio che potrebbe cambiare il match. Peana commette un brutto intervento ai danni di Favale trovando il suo secondo cartellino giallo: espulsione e Arzachena in inferiorità numerica. Corre subito ai ripari mister Giorico che toglie Sanna per inserire Arboleda nel buco lasciato da Peana. Al 64esimo reclamano un penalty i sostenitori biancoverdi per una spinta presunta ai danni di Nuvoli che però pare essere caduto con troppa facilità. Moscati nel frattempo prova il destro al volo: pallonetto che termina alto di poco. Girandola di cambi nel Gavorrano: out Moscati per Barbuti, Favale esce per Papini mentre Vitiello cede il posto a Conti. Quarto cambio per mister Favarin che manda in campo Bruni per Gemignani. Primo cambio per mister Giorico: La Rosa per Bertoldi. Squillo del Gavorrano affidato ad un sinistro di Barbuti: palla fuori non di molto. Arriva anche il quinto cambio per Favarin: Brega lascia il posto a Merini. Ammonito intanto Maistro per un tackle molto duro ai danni di Nuvoli. Damonte prova con il sinistro ma colpisce male: palla ampiamente fuori dallo specchio della porta. Poco dopo Conti prova con il destro: conclusione centrale bloccata da un attento Ruzzittu. Giallo per Damonte, autore di un fallo in attacco. Nel finale, Ropolo si destreggia in area di rigore ma non inquadra lo specchio della porta con il destro. Poco dopo c'è un grande intervento in chiusura di Baldanzeddu che impedisce a Merini di concludere a rete. Cambio nell'Arzachena: esce Curcio per Sbardella. Si copre Giorico. Al 93esimo arriva un altro espulso, questa volta tra le fila del Gavorrano. Conti allontanato dal campo dopo aver colpito con una manata Vano. Qualche istante dopo l'arbitro fischia la fine. L'Arzachena vince 1-0.

