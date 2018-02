Video/ Bisceglie Akragas (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Bisceglie Akragas (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 27^ giornata di Serie C. Jovanovic salva i nerazzurri al quinto minuto di recupero.

Video Bisceglie Akragas (LaPresse)

L'Akragas non riesce nella missione riscatto e lascia il bottino ad un Bisceglie più concreto e cinico. La formazione biancazzurra rischia seriamente di tarpare le ali dei nerazzurri, ma allo scadere subisce il gol della sconfitta. I padroni di casa si godono un successo importante per la classifica. Una vittoria tutto sommato meritata. Per quanto riguarda la cronaca della partita, il primo squillo vincente arriva attorno al sessantesimo: D'Ursi scappa sulla sinistra e supera Vono con una giocata efficacia. L'Akragas si chiude e prova a ripartire ogni qual volta possibile. Dammacco prova a rovinare la festa degli avversari con un gol nel recupero, poi nel finale del match, il Bisceglie orchestra un contropiede al bacio: Jovanovic riceve palla e non fallisce l'occasione del due a uno. Triplice fischio e Akragas al tappeto. Partita incredibile.

IL TABELLINO

BISCEGLIE: Crispino, Petta (dal 5’ Markic), Jurkic, D’urso, Tosckic (dal 86’ Russo), Giron, Ayina (dal 68’ Jovanovic), Delvino, Montinaro, Risolo, Dentello. All.: Alberga. A disp.: Vassallo, Alberga, Colella, Russo, Diallo, D’Ancora, Preziosi, Vrdoljac, Migliavacca, pedaliere.

AKRAGAS: Vono, Mileto, Pisani, Danese, Sanseverino (dal 76 Gjuci), Scrugli (dal 65’ Camarà), Carrotta (dal 90’ Navas), Bramati, Pastore, Zibert, Moreo (dal 65’ Dammacco). All.: Criaco. A disp.: Lo Monaco, Petrucci, Ioio, Minacori, Canale, Caternicchia, Saitta, Raucci.

ARBITRO: Rossetti di Ancona

MARCATORI: AL 64' D'Ursi (B); al 90' Dammacco (A); al 94' Jovanovic (B)

