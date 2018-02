Video/ Casertana Cosenza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Casertana Cosenza (risulato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 27^ giornata di Serie C. Rossoblu al successo grazie alla rete di Alfageme.

Video Casertana Cosenza (LaPresse)

Il Cosenza si arrende senza combattere contro una generosa Casertana, determinata a proteggere il vantaggio arrivato proprio nel finale di primo tempo con Alfageme. Il giocatore dei locali è stato bravissimo ad approfittare di una disattenzione difensiva avversaria, trafiggendo Saracco con una rasoiata ben calibrata. I calabresi hanno mostrato il loro lato peggiore in un pomeriggio che li ha visti giocare in superiorità numerica per gran parte della ripresa, vista l'espulsione rimediata da Rainone. Braglia ha addirittura utilizzato tutti i cinque cambi a disposizione per tentare il recupero, ma il Cosenza è stato in grado di costruire una chance chance con Loviso su punizione. I calabresi non pungono, la Casertana gestisce con personalità e ritrovato coraggio. Con questa sconfitta il Cosenza scivola all'ottavo posto in classifica, mentre i falchetti adesso sono a soli tre punti dall'obiettivo salvezza. Di seguito il tabellino ufficiale dell'incontro.

IL TABELLINO

CASERTANA FC (3-5-2): Forte, Lorenzini, Rajcic, D’Anna, Pinna, Rainone, Carriero (65' De Marco), Alfageme (81' De Vena), Polak, Romano, Turchetta (65' Meola)

Panchina: Gragnaniello, Cardelli, Finizio, Meola, Forte, De Marco, Cigliano, Santoro, Minale, Tripicchio, De Vena. Allenatore: Luca D’Angelo

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Idda, Palmiero (71' Loviso), Ramos, Perez (71' Baclet), Pasqualoni (58' Tutino), Okereke (64' Mungo), Bruccini, Calamai (64' D’Orazio), Dermaku

Panchina: Zommers, Mungo, Baclet, Tutino, Loviso, D’Orazio, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Andrea Capone di Palermo

Assistenti: Signor Marco Trinchieri di Milano e signor Alessandro Pacifico di Taranto

Ammoniti: Rainone (CA), Idda (CS), Bruccini (CS), D’Anna (CA), Perez (CS), D’Orazio (CS). Loviso (CS)

Espulsi: Rainone (CA)

Angoli: 1-5

Note: Pomeriggio nuvoloso, freddo e ventoso a Caserta. Terreno del Pinto in brutte condizioni. Presenti poco più di 1.500 spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza.

