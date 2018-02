Video/ Catanzaro Rende (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Catanzaro Rende (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, nella 26^ giornata di Serie C. Agli ospiti basta la rete di Franco al 71' per strappare la vittoria.

Video Catanzaro Rende (LaPresse)

Il Rende beffa il Catanzaro vincendo 0-1 al Ceravolo. Decide il gol siglato da Franco nel secondo tempo. Il Rende continua dunque la sua tradizione positiva nei derby. Per tre volte i biancorossi hanno battuto il Catanzaro in questa stagione. Momento positivo per la squadra di Trocini. Sfondato il muro dei 40 punti e raggiunta dunque quota 41. Catanzaro che si conferma squadra dalle prestazioni altalenanti e con un vistoso problema dal punto di vista difensivo. I prossimi impegni vedranno il Catanzaro ospite del Matera ed il Rende giocare in casa del Bisceglie sabato prossimo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Davide Dionigi schiera il Catanzaro con il 3-5-2. Tra i pali Nordi, linea difensiva composta da Gambaretti, Di Nunzio e Sabato. A centrocampo da destra verso sinistra Zanini, Van Ransbeeck, Spighi, Marin e Sepe. In attacco Infantino e Cunzi. Modulo speculare scelto da Bruno Trocini. In porta De Brasi, in difesa Pambianchi, Porcaro e Cuomo. Sulla fascia destra Gigliotti, in mezzo al campo Laaribi, Franco e Rossini, a sinistra c'è Blaze. In avanti Ferreira e Actis Goretta. Arbitra il signor Marcenaro di Genova. Subito un lancio di Franco sul versante destro di gioco. Palla che termina in fallo laterale. Tentativo di cross al sesto minuto di Cunzi dalla trequarti sinistra. Palla sporcata dalla difesa del Rende che si prepara anche al contropiede. Rispondono gli ospiti. Cross di Laaribi che viene deviato in mischia da Cuomo. Palla che termina in angolo grazie alla deviazione involontaria di Gambaretti. Ammoniti intanto Gambaretti e Blaze. Occasione per il Rende. Goretta serve Ferreira davanti alla porta ma il centravanti rennitano non riesce a trasformare da posizione favorevole. Sul seguente corner nulla di fatto per i biancorossi. Risponde Van Ransbeeck. Sinistro dalla distanza sugli sviluppi di una sponda di scarico fuori area da parte di Infantino. Palla che sfiora il palo, ottima occasione anche per il Catanzaro. Duro intervento di Rossini ai danni di Sepe. Lo scivoloso manto del Ceravolo favorisce questi tackle ed il gioco maschio. Punizione Catanzaro dalla propria metacampo. Di nuovo pericolosi i giallorossi al 26esimo. Palla lanciata da Marin in profondità per Infantino. Provvidenziale l'uscita in anticipo di De Brasi che blocca in presa. Ci prova Cunzi. Conclusione dalla distanza dell'attaccante del Catanzaro. De Brasi non si fa sorprendere e blocca in presa bassa in piena sicurezza. Riparte il Rende. Alla mezzora i locali chiedono un rigore. Ammonito Marin per le proteste nei confronti del direttore di gara. Porcaro avrebbe toccato un pallone col braccio in area sugli sviluppi di un tiro di Infantino in area di rigore. Sarà solo corner per il Catanzaro. Altra azione in area di rigore da parte del Catanzaro grazie all'avanzata di Spighi. Guadagnato ancora un altro calcio d'angolo da parte dei giallorossi. Sugli sviluppi del corner, Sabato raccoglie la sfera sul lato opposto di battuta e tenta un cross in area. La palla ha una traiettoria pericolosa ma colpisce la rete poco oltre la traversa. I calabresi vanno vicinissimi al vantaggio al minuto 37. Cross di Zanini in area di rigore: Infantino effettua un grande lavoro su Porcaro ponendo il suo corpo fra l'avversario ed il pallone ed offrendo la sponda a Spighi: il centrocampista, da posizione defilata ed a portiere fuori causa, tenta un pallonetto difficile che finisce sull'esterno della rete. Poco dopo ancora pericolosi i giallorossi. Palla velenosa battuta da Van Ransbeeck in area di rigore. La sfera rimbalza in area senza trovare deviazione alcuna e De Brasi è bravo a restare freddo e bloccare in presa bassa. Ammonito nel frattempo Pambianchi. Il difensore del Rende deve stendere con le cattive Infantino a centrocampo per evitare il contropiede dei giallorossi. Prima dell'intervallo il Catanzaro trova il vantaggio ma la rete viene annullata. Van Ransbeeck batte da 40 metri la punizione in area di rigore, Cunzi sfugge via alla marcatura di Cuomo che manca la sfera: il numero 10 mette in rete ma con un braccio. Rete annullata e ammonizione per il 10 di casa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Marin serve Cunzi sul limite. Il numero 10 non riesce a far filtrare il pallone per Infantino. Spazza la difesa del Rende. Catanzaro in pressione. Gambaretti lancia lungo in area di rigore, De Brasi respinge in modo incerto coi pugni sul limite dell'area. Fortunatamente per lui, avendo lasciato la porta sguarnita e la sfera sui piedi di un avversario, l'arbitro fischia un fallo in favore del Rende. Ci prova anche Marin. Sfiorato l'incrocio dei pali da parte del centrocampista del Catanzaro che esplode un gran destro dai 30 metri. Sarà solo rimessa dal fondo per il Rende. Gli ospiti provano a rispondere con Franco. Colpo di testa in area di rigore del centrocampista del Rende, palla di poco alta sulla traversa. Poco dopo Pambianchi svirgola in area sugli sviluppi del traversone dalla trequarti sinistra. La difesa del Rende se la cava dopo qualche imbarazzo. Ammonito nel frattempo Infantino. Qualche istante scatta il giallo anche per Laaribi. Catanzaro che prova a mettere in mezzo un pallone sugli sviluppi dello schema corto da corner. Azione che termina con un fallo in attacco commesso contro il portiere del Rende De Brasi. Cambio Rende: esce Ferreira, entra Vivacqua. Per i rennitani esce anche Actis Goretta. Al suo posto Ricciardo. Il Catanzaro replica inserendo Onescu per Van Ransbeeck. Dentro anche Corado per Sepe tra i giallorossi. Al 71esimo si sblocca il risultato. Erroraccio del nuovo entrato Onescu che non si accorge della sovrapposizione di Franco e non interviene adeguatamente su un filtrante verso la porta. Franco anticipa Nordi superandolo con un controllo in corsa e segna a porta vuota. Rende in vantaggio. Il Catanzaro spinge, ci prova Corado. Girata in aera su palla sporca da parte del nuovo entrato tra i giallorossi. Palla che impatta su un difensore. Cambio Catanzaro. A centrocampo esce Spighi, entra Valotti. Sempre a centrocampo per i giallorossi esce Marin, entra al suo posto Badje. Ci riprova Corado. Conclusione dalla distanza dell'attaccante giallorosso, palla deviata in fallo laterale. Ancora i giallorossi. Azione in mischia in area di rigore sull'asse Valotti-Infantino. Palla che termina in rimessa dal fondo dopo un rimpallo. Cambio Rende: entra Boscaglia al posto di Franco. Nel Catanzaro entra invece Puntoriere al posto di Zanini. Nel finale i padroni di casa ci provano ma senza successo. Vince il Rende.

