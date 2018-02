Video/ Crotone Spal (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Crotone Spal (2-3): highlights e gol della partita giocata allo Scida nella 26^ giornata della Serie A. Agli squali non basta la doppietta di Budimir.

26 febbraio 2018 Michela Colombo

Video Crotone Spal (LaPresse)

Si chiude con la bella e meritata vittoria spallina il match della Serie A tra Crotone e Spal: 2-3 il risultato finale allo Scida nella 26^ giornata del massimo campionato italiano. Il lunch match di questo turno è stato senza dubbio molto emozionante specie nella ripresa, dove entrambe le formazioni si sono dimostrati anche più efficaci in area. Il primi marcatore a sbloccare la partita dello Scida è stato il ferrarese Antenucci che al 37’ ha ben sfruttato l’assist di Lazzari: nel secondo tempo per la Spal poi hanno fatto gol anche Simic e Paloschi. Per il Crotone quindi non è bastata la bella doppietta del solito Budimir, in rete al 49’ e al 86’. Andando ora a vedere qualche statistica fissata nel match della Serie A in casa degli squali, notiamo che i rossoblu hanno registrato il maggior possesso palla (sul 58%) oltre che il maggior numero di tiri, ben 17 di cui 7 son stati ben indirizzati verso lo specchio avversario. A ciò aggiungiamo sempre per il Crotone anche 15 punizioni e 5 corner, con 3 parate e 19 falli. Per la Spal invece notiamo a bilancio il 42% del possesso palla, con 10 tiri e 6 in porta: a questi numeri aggiungiamo poi 18 punizioni e 4 corner oltre che 2 fuorigioco e 13 falli.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita della Serie A allo Scida, il tecnico della Spal non ha potuto che applaudire ai suoi per la vittoria ottenuta contro il Crotone. Semplici ha infatti dichiarato a Sky sport: “Avevo visto bene i ragazzi questa settimana, volevo che giocassero alcuni giocatori e che avessero la mente libera. Ho cercato di scegliere i giocatori che mi dessero la certezza di fare una grande partita, devo ringraziare tutto il gruppo che dopo un periodo difficile mi ha permesso di portare a casa questa importantissima vittoria”.Di tutto altro genere invece il cima nello spogliatoio degli squali, da dove il protagonista del match calabrese Ante Budimir è uscito e ha affermato a Sky Sport: “Brutto quando fai gol e torni a casa con una sconfitta, dobbiamo subito ripartire. Noi come in tutte le gare dobbiamo pensare a noi e preparare al meglio le partite durante la settimana. Abbiamo fatto risultati contro squadre importanti, serve analizzare tutto per ripartire. Dopo il primo gol pensavo di poterla rimettere in piedi, dopo il terzo subito magari siamo andati a trovare delle soluzioni individuali”.

