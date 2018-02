Video/ Fiorentina Chievo (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Fiorentina Chievo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita di Serie A. Decide un gol di Biraghi dopo 6 minuti: la Viola si rilancia nella corsa all'Europa League

26 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Fiorentina Chievo (LaPresse)

La Fiorentina batte il Chievo 1-0: decide Cristiano Biraghi dopo 6 minuti. Al 4’ la Fiorentina si rende pericolosissima con Biraghi, che raccoglie un assist di Veretout e scarica una conclusione deviata in corner da Sorrentino. Il Chievo è in apnea e i viola ne approfittano. Al 6’ i padroni di casa passano in vantaggio con Biraghi, bravo a scaricare verso la porta di Sorrentino un sinistro terrificante dal limite dell’area clivense. I viola giocano un calcio semplice ma efficace; del Chievo non c’è traccia. Intanto viola ancora pericolosi al 10’: Simeone regala una buona sponda a Falcinelli, che non ci pensa due volte e spara dal limite. Pallone alto da posizione più che favorevole. Al 40’ ecco la prima occasione per il Chievo, con una girata di Pucciarelli che finisce sul fondo di non molto. Al 42’, dagli sviluppi di un corner, Astori anticipa tutti ma il suo colpo di testa è fuori misura. Nel Chievo da segnalare l’infortunio capitato a Gamberini, uscito per fare spazio a Dainelli. Nella ripresa al 49’ Castro approfitta di un errore di Pezzella e serve Meggiorini, che lascia partire un diagonale da posizione defilata. Il pallone colpisce il palo ma il gioco era fermo per un offside segnalato all’attaccante ospite.

IL CHIEVO CI PROVA MA NON SEGNA

Al 61’ Radovanovic prova la conclusione deviata in corner da Sportiello; al 69’ Castro scalda i guantoni dell’estremo difensore dei gigliati mentre al 73’ serve un gran riflesso di Sorrentino per dire no al colpo di testa ravvicinato di Simeone. Il Chievo risponde al 78’, quando Dabo rischia l’autorete nell’allontanare un cross di Radovanovic. Un minuto più tardi Sorrentino è miracoloso nel chiudere lo specchio della porta a Veretout. Nel finale i toscani hanno sfiorano il colpo del ko all’89’ con il neo entrato Gil Dias, che scarica una conclusione dal limite deviata in corner da Dainelli. Il Chievo prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo negli ultimi 5’ di recupero ma la Fiorentina regge bene l’urto dei clivensi. Da segnalare il doppio infortuno capitato a Chiesa e Falcinelli tra i padroni di casa e Gamberini nelle fila ospiti.

