Video/ Manchester United Chlesea (2-1): highlights e gol della partita (Premier League 28^ giornata)

Video Manchester United Chlesea (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 28^ giornata di Premier League. Lukaku e Lingard trovano il successo per i Red Devils.

26 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Manchester United Chelsea (Lapresse)

Manchester United-Chelsea non ha deluso le aspettative della vigilia: il big match della 28^ giornata di Premier League 2017-18, reso incandescente dalle provocazioni pre-gara di Conte e Mourinho che si sono stuzzicati a vicenda, se lo aggiudica lo Special One che batte il collega 2 a 1. Una vittoria in rimonta per i Red Devils che con questi tre punti si riprendono il secondo posto in classifica che per 24 ore era appartenuto al Liverpool, si complica la corsa verso la Champions League per i blues che scendono al quinto posto e si ritrovano dietro anche al Tottenham. All'Old Trafford è una bellissima giornata di sole e da questi parti non sono abiutati a un clima così primaverile a fine febbraio, mentre il resto dell'Europa è alle prese con il burian. Si parte con i fuochi d'artificio con la traversa colpita da Morata che fa letteralmente tremare la porta di De Gea che rimarrà inviolata soltanto per mezz'ora, quando Willian su assist di Hazard perfora la difesa avversaria e gonfia la rete per il momentaneo vantaggio del Chelsea che dura soltanto sette minuti. Il tridente d'attacco del Manchester confeziona l'azione che porta al pareggio: tocco di Alexis Sanchez per la sponda di Martial, Lukaku ringrazia e batte Courtois. Nella ripresa i blues provano a sfruttare i problemi di De Gea che si ritrova il sole davanti agli occhi, Drinkwater e Willian lo mettono in difficoltà con due tiri da lontano che l'estremo difensore spagnolo riesce comunque a neutralizzare nonostante la pessima visuale. Nell'ultima parte di gara i padroni di casa rompono gli indugi, Courtois compie un autentico miracolo sulla girata improvvisa di Lukaku ma non potrà far nulla sul tocco vincente di Lingard, gettato nella mischia da Mourinho che con questa mossa di fatto vince la partita. I cambi di Conte si rivelano inefficaci, l'ex-tecnico della Juventus e della nazionale italiana inserisce Pedro, Giroud e Fabregas rinforzando il reparto offensivo senza però cavarne nulla di buono, il Manchester United stringe i denti fino al triplice fischio di Atkinson che manda tutti sotto la doccia. Può cominciare la festa per i Red Devils con la stretta di mano tra Conte e Mourinho che almeno per quest'oggi si sono ignorati e non hanno dato spettacolo con i loro battibecchi, lasciando che a farlo fossero i loro giocatori in mezzo al campo.

LE DICHIARAZIONI

Antonio Conte è il ritratto dell'amarezza: "C'è grande delusione per la sconfitta, quando non riesci a vincere questo tipo di partite devi capire perché, avevamo tutte le carte in regola per strappare i tre punti e invece stiamo qui a parlare di un'altra sconfitta. Continuiamo a fare fatica, oggi c'era una grande possibilità di risalire la china in classifica. Dobbiamo fare più attenzione, sarà davvero difficile trovare un posto in Champions League se non ci daremo una svegliata. Non voglio parlare di stanchezza, la partita contro il Barcellona si è giocata martedì e fino a domenica c'era tutto il tempo per recuperare e ritrovare le energie, evidentemente il problema è altrove. È da inizio stagione che dico che questo sarà un campionato difficile, i fatti purtroppo mi stanno dando ragione. I giocatori ci mettono comunque il massimo impegno. Con Mourinho tutto a posto".

Nel dopo gara il tecnico del Manchester United, José Mourinho, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo vinto contro una squadra fantastica che l'anno scorso è stata la migliore della Premier League e che anche quest'anno sta giocando molto bene che ha dimostrato anche oggi qui all'Old Trafford. I blues sono partiti fortissimo mettendoci in difficoltà, sulla traversa di Morata nessuno dei miei giocatori ha responsabilità perché è stata un'azione impossibile da fermare. In qualche modo siamo riusciti a tenergli testa e a spuntarla, fondamentale aver preso le misure a Hazard".

