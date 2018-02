Video/ Prato Alessandria (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Prato Alessandria (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita nella 26^ giornata di Serie C. a rete di Fantacci al 83' non salva i lanieri dal KO.

Uno dei match più vibranti nel lungo pomeriggio della Serie C va in scena allo stadio “Mannucci” di Pontedera, dove il Prato subisce l’ennesima sconfitta stagionale, cedendo per 2-3 tra le mura amiche a un’Alessandria non sempre convincente ma capace con una fiammata nel secondo tempo di portare a casa tre punti preziosi. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora per l’undici di Pasquale Catalano non è stato dei migliori, dato che già al 5’ era sotto a causa del gol di Piccolo: ma i grigi ospiti hanno avuto il demerito di far tornare in partita i lanieri grazie al pareggio di Carletti al 28’. La rete del Prato ha tolto la stura alla sfida, con occasioni che sono fioccate da entrambe le parti nel finale di primo tempo e nella ripresa: a rompere definitivamente l’equilibrio ci ha pensato il break piemontese, realizzato in sette minuti tra il 58’ (Nicco) e il 65’ (tris di Fischnaller dopo due gol letteralmente divorati). Stavolta però i padroni di casa hanno avuto un impeto di orgoglio ma l’illusorio 2-3 di Fantacci ha regalato un finale-thrilling al pubblico presente che non ha portato al pareggio sperato, anzi con il neo-entrato Sestu (uno dei migliori dei suoi) che falliva il possibile poker. Il Prato resta così mestamente ultimo e vede affievolirsi sempre più le speranze di evitare la retrocessione in D, mentre l’Alessandria sale al quinto posto e continua la sua corsa verso i play-off.

LE DICHIARAZIONI

L’ennesima sconfitta maturata in questo campionato per il suo Prato (il rocambolesco 2-3 subito dall’Alessandria allo stadio “Mannucci”) è un boccone amaro difficile da digerire per Pasquale Catalano, tecnico dei lanieri: in sala stampa, infatti, ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi, ma ha pure polemizzato con qualche inviato, ricordando la pochezza di mezzi tecnici della rosa a disposizione. “Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte, ma al Prato non si può dire nulla su impegno e applicazione: purtroppo come qualità individuali ed esperienza siamo inferiori a tutte le squadre del girone” ha detto Catalano, ricordando pure che è difficile fare risultato contro certi avversari se non sei al massimo. “Possiamo pure stare qui a imprecare, ma è inutile: anche se giochiamo nello stesso campionato dell’Alessandria, non siamo uguali e a loro e la nostra unica speranza è di far girare bene la palla” ha concluso l’allenatore dei toscani. Ovviamente soddisfatto, al termine di 90 minuti così altalenanti, è il suo collega Michele Marcolini, allenatore dell’Alessandria. “Oggi ero arrabbiato dopo il primo tempo dato che, pur con tutto il rispetto per l’avversario, non accettavo che si potesse essere sull’1-1 con tante occasioni avute e col predominio del campo” ha affermato in mixed zone l’ex centrocampista del Chievo. “Il vento comunque ci ha condizionato e abbiamo rischiato di vanificare quanto di buono si era fatto, visto anche che loro avevano giocatori che balisticamente potevano crearci dei problemi”.

