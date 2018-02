Video/ Reggina Trapani (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Reggina Trapani (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 27^ giornata di Serie C. Evacuo e Scarsella regalano la vittoria agli ospiti al Granillo.

26 febbraio 2018 Marco Guido

Il Trapani riesce ad espugnare il Granillo nonostante il vantaggio segnato da Bianchimano su rigore già al 3', la squadra di Calori non si è disunita e, dopo aver riequilibrato il risultato già al 12' ha conquistato i tre punti grazie alla rete in tuffo realizzata al 75' da Scarsella che permette ai siciliani di avvicinarsi al Catania e al Lecce. La partita inizia subito con un gol che nasce da un calcio di rigore concesso al 2' per un netto fallo in scivolata di Corapi su Tulissi per il direttore di gara non c'è stato dubbio e così Bianchimano con freddezza ha trasformato al 3' dagli undici metri portando in vantaggio i calabresi. La reazione dei siciliani non si fa attendere ed arriva già all'8' quando Palumbo ha tentato un tiro dal limite dell'area che è uscito dopo aver colpito la parte esterna del palo. All'11' ancora ospiti pericolosi con una punizione velenosa di Corapi che è stata deviata in corner dopo aver attraversato tutta l'area di rigore. Sul successivo corner, al 12', è arrivato il pareggio del Trapani grazie a Evacuo che ha insaccato con un bel colpo di testa il calcio d'angolo riequilibrando così il punteggio. La partita è vibrante e ricca di capovolgimenti di fronte e al 20' è Pagliarulo a commettere un ingenuità facendosi rubare il pallone da Evacuo che ha messo al centro per Marino: il numero 14, dopo aver messo a sedere Furlan, ha perso l'attimo per insaccare facendosi cosi rimontare da Provenzano prima e dall'estremo difensore poi sprecando così una colossale occasione per riportarsi avanti. Al 23' il protagonista è stato invece Cucchietti che con un prodigioso intervento è riuscito a deviare in corner il bellissimo colpo di testa in avvitamente tentato dallo scatenato Evacuo. Al 37' il portiere di casa ha poi respinto malamente un potente ma centrale tiro di Campagnacci permettendo così a Rizzo di avventarsi sul pallone in ottima posizione, il numero 3 ha però incredibilmente sprecato tutto incespicando sul pallone che è così uscito sul fondo. Al 41' sugli scudi ancora una volta Furlan con un miracoloso doppio intervento col quale ha negato il gol prima Provenzano che aveva calciato con potenza dal limite dell'area e poi a Marino che si era avventato per primo sulla sfera tentando un tap-in a colpo sicuro che il numero 22 è riuscito in qualche modo a respingere. E così si è andati negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 1, dopo un primo tempo spettacolare e ricco di emozioni.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Calori che ha deciso di lasciare negli spogliatoi Pagliarulo inserendo al suo posto Fazio. I padroni di casa riprendono subito fortissimo sfiorando il gol già al 47' quando sul cross di Provenzano, Marino ha tentato un colpo di testa che è uscito di poco fuori dallo specchio. Al 50' ancora Reggina con Armeno che dopo essersi liberato sulla sinistra ha crossato alla perfezione per Bianchimano il cui colpo di testa è uscito dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. Al 55' gli ospiti provano a reagire grazie a Campagnacci la cui potente girata troppo centrale è stata bloccata da Cucchietti. Al 64' ancora gli ospiti pericolosi con Scarsella il cui colpo di testa tentato all'interno dell'area di rigore è uscito fuori di poco. Al 66' Furlan è ancora una volta attento nel controllare la gran botta al volo tentata da fuori da Armeno che si era avventato alla grande su una respinta della retroguardia siciliana. Al 71' altro cambio deciso da mister Calori che inserisce Minelli al posto di Campagnacci. Al 72' Furlan si scontra con Palumbo permettendo così a Tulissi di calciare a porta vuota ma il tentativo del numero 7 da posizione defilata è uscito di un non niente. Al 75' è il Trapani a trovare il gol quando su un preciso traversone di Corapi, Scarsella riesce a segnare con un bellissimo colpo di testa in tuffo. Al 77' un cambio per parte con Samb e Steffè che subentrano rispettivamente a Hadziosmanovic e Corapi. Il subentrato Minelli riesce subito a rendersi pericolo all'80' al termine di una bella azione personale con un bel tiro che Cucchietti è riuscito a controllare. All'83' mister Maurizi tenta il tutto per tutto effettuando una doppia sostituzione con la quale ha gettato nella mischia Mezavilla e Condemi al posto di Auriletto e Armeno. All'84' ancora Minelli sugli scudi con un'altra azione avviata con un gran dribbling e conclusa con una potente conclusione uscita dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. Al 90' altre sostituzioni, una parte con Sparacello e Canino che rilevano rispettivamente Provenzano e Marras. La Reggina prova il forcing finale e proprio al 94' sfiora il pareggio quando Condemi ha lanciato in profondità Bianchimano il cui potente diagonale è stato parato ancora una volta dallo strepitoso Furlan autentico protagonista di giornata. Il Trapani riesce ad espugnare con una prova convincente il Granillo riuscendo così ad avvicinarsi al Catania e alla capolista Lecce fermate a sorpresa quest'oggi; la Reggina ha subito una sconfitta al termine di una gara giocata benissimo e che sarebbe dovuta finire in parità per quanto creato dai ragazzi di Maurizi che mantengono comunque cinque punti sulla zona playout.

