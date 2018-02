Video/ Roma-Milan (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Roma Milan (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita di Serie A che si è giocata all'Olimpico e si è conclusa con la vittoria esterna dei rossoneri.

26 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Roma Milan (LaPresse)

Allo stato attuale delle cose, se dovessimo mettere la mano sul fuoco su una squadra che giocherà l'anno prossimo in Champions League, oltre a Napoli e Juventus, questa sarebbe il Milan che nelle ultime sette giornate di campionato ha raccolto 19 punti frutto di 6 vittorie e 1 pareggio: solamente i bianconeri e i partenopei hanno fatto meglio dei rossoneri che a questo punto hanno messo nel mirino il quarto posto occupato in questo momento dall'Inter. Al momento c'è un gap di 7 lunghezze tra il Diavolo e la Beneamata, reduce dalla vittoria contro il Benevento al termine di una gara in cui gli uomini di Spalletti non hanno di certo entusiasmato per usare un eufemismo. Mai come oggi il divario tra le due squadre di Milano è stato così colmabile, il Milan di Gattuso ha tutte le carte in regola per reinserirsi nella lotta per i primi quattro posti della classifica. Dopo un periodo iniziale di rodaggio con qualche incidente di percorso (le sconfitte contro Verona e Atalanta), Gattuso si è caricato la squadra sulle spalle, recuperando prima come uomini e poi come atleti elementi come Bonucci, Biglia, Calhanoglu, Kalinic e André Silva che sembravano aver smarrito la bussola e sono tornati a giocare sui livelli che gli competono. Magari da qui a fine campionato i rossoneri accuseranno un ulteriore calo fisiologico, intanto sono in ballo e balleranno finché ne avranno, anche l'Arsenal è avvertito: contro questo il Milan per i Gunners non sarà affatto una passeggiata di salute. Per quanto riguarda la Roma, il periodo di difficoltà sembrava ormai archiviato dopo le tre vittorie di fila in campionato che avevano consentito ai giallorossi di salire al terzo posto in classifica, invece i 2 KO nel giro di 5 giorni hanno nuovamente depresso l'ambiente. Si tratta sicuramente di un problema di testa ma anche di gambe: anche oggi gli uomini di Di Francesco dopo un buon primo tempo sono spariti nella ripresa, esattamente come nella gara contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì scorso. Per i capitolini l'obiettivo è quello di ritrovare la costanza di rendimento nei novanta minuti perché le partite non si vincono di certo giocando benino a sprazzi e poi sperando di sfangarla nei momenti più critici e delicati, perché poi quando si incontrano avversari del calibro del Milan diventa praticamente inevitabile prendere gol.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport: "Qui continuiamo a cercarci alibi e giustificazioni per le prestazioni negative e le sconfitte, come allenatore sono il primo ad assumermi le responsabilità ma ci tengo a far notare che nel primo tempo non abbiamo concesso occasioni al Milan. Purtroppo dopo il primo gol ci siamo disuniti, a Kharkiv siamo stati un'ottima squadra per 50 minuti, stasera è successa la stessa cosa, dobbiamo lavorare moltissimo a livello caratteriale, per qualificarci ai quarti di Champions servirà un notevole salto di qualità. Il concetto di squadra è fondamentale per il mio calcio, purtroppo qualche individualità sta venendo meno e questo ci impedisce di tenere testa alle giocate di Suso e Cutrone che poi hanno fatto la differenza".

L'intervista a Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, nel post-gara: "Nel primo tempo la Roma ci ha messo in difficoltà, noi siamo stati bravi a contenerli e a non dargli la possibilità di presentarsi davanti a Donnarumma di cui non mi ricordo interventi significativi in questi novanta minuti. Abbiamo commesso qualche errore sulle fasce con lanci lunghi e cross prevedibili da parte di Calabria, Rodriguez, Suso e Calhanoglu che sicuramente potevano far meglio in termini di verticalizzazioni e profondità. Abbiamo saputo soffrire contro una grandissima squadra, avanti così. Adesso non penso al derby, mercoledì prossimo dobbiamo giocarci la finale di Coppa Italia contro la Lazio".

ROMA MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

