Video/ Sampdoria Udinese (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Sampdoria Udinese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie A. I blucerchiati si prendono la vittoria con Silvestre e una magia assoluta di Duvan Zapata

26 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Sampdoria Udinese (LaPresse)

La Sampdoria batte 2-1 l'Udinese in Serie A e prosegue nel suo ottimo campionato, soprattutto tra le mura amiche di Marassi. Avvio frizzante al Ferraris di Genova nonostante le temperature polari e un incessante nevischio. All’8’ l’Udinese crea la prima palla gol del match: Jankto se ne va in contropiede in percussione centrale. Il centrocampista bianconero non trova opposizione e dal limite lascia partire un destro deviato in corner da Viviano. Al 13’ altra chance per i bianconeri: dagli sviluppi di un corner, Samir anticipa tutti ma la sua girata impatta sul palo a portiere battuto. Al 15’ si fa viva anche la Samp: Caprari lascia partire un tiro a giro che non inquadra lo specchio della porta di non molto. Al 21’ Quagliarella impegna Bizzarri mentre al 30’ è ancora Caprari che ci prova dopo un bello scambio con il compagno. Il tentativo dell’attaccante in maglia numero 9 finisce a lato. Cresce il forcing dei padroni di casa, che poco prima dell’intervallo passano in vantaggio al 35’.

I GOL DELLA PARTITA

Ramirez mette in mezzo un traversone delizioso dalla sinistra, Adnan allontana male il pallone, che finisce di fatto sui piedi di Silvestre. Il difensore, all’altezza del dischetto, battezza il pallone dove Bizzarri non può arrivare. Al 42’ l’Udinese sfiora il pareggio con Widmer, che tutto solo fallisce un invitante assist di De Paul. Da segnalare intanto l’infortunio capitato a Ramirez; il trequartista della Samp ha lasciato il posto a Ricky Alvarez. Da segnalare il primo cambio del match in questa ripresa: tra i friulani esce Danilo (ko per un problema muscolare) ed entra Angella. L’Udinese parte a razzo e sfiora il pareggio al 56’: Fofana lascia partire un destro potentissimo dall’interno dell’area blucerchiata che impatta sul montante a Viviano battuto. Nel finale ecco il raddoppio della Samp: Duvan Zapata parte in contropiede dalla metà campo, evita di forza l’intervento di due avversari prima di entrare in area e battere Bizzari con un sontuoso pallonetto per la classica rete dell’ex. L’Udinese prova a riaprire i conti in pieno recupero con un tiro di Ali Adnan deviato in porta da Andersen. Nonostante il forcing finale degli ospiti, la Samp può sorridere per i tre punti ritrovati.

© Riproduzione Riservata.