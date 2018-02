Video/ Sicula Leonzio Francavilla (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Sicula Leonzio Francavilla (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 27^ giornata di Serie C. Forte reazione della Virtus nella ripresa del match.

Video Sicula Leonzio Francavilla (LaPresse)

Finisce 2-2 la sfida del “Massimino” di Catania tra Sicula Leonzio e Virtus Francavilla: il pareggio maturato tra le formazioni allenate da Aimo Diana e Gaetano D’Agostino è il frutto di un match double-face, nel quale la prima frazione ha visto dominare i siciliani, bravi a trovare in avvio e in chiusura di primo tempo il doppio vantaggio, annichilendo i biancazzurri che parevano avviarsi già all’ennesimo KO di questo 2018 in calando. Tuttavia, le reti di Marano ed Esposito stavolta non hanno fiaccato al resistenza dei pugliesi che, con un uno-due realizzato nel giro di soli sette minuti, hanno riacciuffato i bianconeri e poi hanno addirittura sfiorato con Partipilo (autore del gol del pari al 65’) pure il tris che avrebbe significato un come-back tanto clamoroso quando inatteso per ciò che si era visto nei primi 45’ minuti. Nel finale, ad ogni modo, la paura di perdere, la girandola delle sostituzioni e un po’ di nervosismo di troppo (due “gialli” comminati dal direttore di gara) hanno spento le velleità delle due compagini e sancito il 2-2 finale, grazie al quale la Virtus Francavilla mantiene due lunghezze di vantaggio proprio sulla Sicula Leonzio ed evita un beffardo sorpasso, oltre che di scivolare ulteriormente in classifica.

LE DICHIARAZIONI

Il 2-2 finale maturato tra Sicula Leonzio e Virtus Francavilla è stato commentato assieme ai cronisti presenti in sala stampa da uno solo dei due tecnici protagonisti oggi allo stadio “Massimino” di Catania. Secondo Aimo Diana, allenatore dei siciliani, nello spogliatoio i suoi ragazzi erano giù di morale dopo il fischio finale, dato che “purtroppo ci sono queste partite e spesso si perdono”: a suo dire, i bianconeri hanno disputato un ottimo primo tempo, mentre i gol presi nella ripresa sono nati da due rimpalli e quindi erano abbastanza casuali. “La mia squadra, nonostante un campo infame, ha comunque provato sempre a giocare la palla: siamo un undici tecnico e, anche se il terreno di gioco ci ha messo in difficoltà, ho chiesto loro di andarla a vincere pure nel momento in cui rischiavamo di perdere la partita” ha concluso Diana. Per quanto riguarda invece il suo dirimpettaio di panchina (nonché ex collega di A, dato che entrambi hanno giocato nella massima serie negli Anni Duemila) Gaetano D’Agostino, dopo il match non sono arrivate le classiche interviste di rito: tuttavia l’allenatore della Virtus Francavilla ha concesso alla seguitissima Official Page su Facebook (@gaetanodagostinoofficial) una breve riflessione sulla gara in Sicilia. “Sono sinceramente orgoglioso di questo gruppo fatto di uomini. Continuiamo a lavorare sodo con grande umiltà: #forzavirtusfrancavillacalcio” il contenuto del post di D’Agostino e condiviso un’ora dopo la gara con tutti gli iscritti alla fanpage, evidentemente soddisfatto di un pari esterno che fa rientrare parzialmente la crisi di risultati dell'ultimo periodo.

