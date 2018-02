Video/ Siena Olbia (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Siena Olbia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 27^ giornata di Serie C. Alla Robur basta la rete di Santini per strappare i tre punti.

26 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Siena Olbia (LaPresse)

Sotto la neve del Franchi di Siena, i bianconeri partono con il piglio giusto: al 3’ Marotta viene lanciato verso la porta avversaria ma l’attaccante in maglia numero 10 tenta di superare Aresti con un pallonetto che termina sul fondo. I toscani continuano a spingere con insistenza e sfiorano il vantaggio ancora una volta con Marotta. L’attaccante dei bianconeri riceve da Santini e scarica una conclusione che impatta sul legno da posizione più che favorevole. L’Olbia risponde al 28’ con un destro di Biancu schiaffeggiato in corner da Pane. Al 31’ ancora Pane attento a parare in due tempi un tentativo di Pennington. Al 33’ il signor Massimi di Termoli assegna un calcio di rigore per la Robur Siena per un fallo di mano di Pinna in piena area. Dagli undici metri si presenta Marotta, ma la sua esecuzione è terribile: pallone alle stelle! Al 43’ il Siena prova a scuotersi con un tiro secco di Iapichino; Aresti dice no.

LA RIPRESA

La ripresa inizia con tre quarti d’ora di ritardo a causa delle condizioni atmosferiche. Come raccontato, infatti, il primo tempo è stato accompagnato da una forte nevicata che con il passare dei minuti ha ricoperto le linee del campo. I toscani partono forte e si gettano in massa dalle parti di Aresti. Il portiere dell’Olbia ha il suo bel da fare nello sbrogliare diverse situazioni potenzialmente pericolose dagli sviluppi di palle inattive. Al 48’ proprio Aresti devia in corner un tentativo di Santini. Capitolo sostituzioni: tra gli ospiti esce Feola per Vallocchia. Nel finale i toscani passano con Santini. Tutto nasce da un bel traversone di Rondanini che trova in area la deviazione aerea dell’attaccante in maglia numero 9 che batte Aresti da distanza ravvicinata. Vantaggio più che meritato per il Siena, che poco prima aveva sfiorato l’1-0 con Guberti, ben bloccato dal portiere ospite. Con i tre punti ottenuti oggi gli uomini di Mignani superano momentaneamente il Livorno e balzano in vetta alla classifica.

