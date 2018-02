Video/ Siracusa Monopoli (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata)

Video Siracusa Monopoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida nella 27^ giornata di Serie C. Tripla degli aretusei che volano alla quarta piazza in classifica.

Video Siracusa Monopoli (LaPresse)

Il Siracusa batte per 3-0 il Monopoli allo stadio “De Simone” al termine di un match praticamente senza storia e che i siciliani hanno mandato in archivio già nel primo tempo grazie al mortifero uno-due firmato da Bernardo e da un’autorete del pugliese Scoppa. I ragazzi di Paolo Bianco hanno infatti giocato 90 minuti autorevoli, non lasciando quasi nessuna occasione ai biancoverdi che, invece, ?hanno ?rimedia?t?o una scoppola simile a quella che solo sette giorni fa avevano rifilato in casa al Catania: la squadra di Scienza, tuttavia, ha il demerito di aver sbagliato una clamorosa occasione sullo 0-0 e poi di non essere riuscita a riaprire la gara nel finale con Doudou, ma a risultato forse compromesso. I siciliani, dal canto loro, avrebbe potuto anche dilagare nel finale ma il tris rende comunque merito alla prova dell’undici azzurro che non solo vendica così il 2-0 subito a Matera di recente?,? ma aumenta il distacco proprio sui biancoverdi (ora a -5 dal Siracusa) e infligge loro il primo KO dopo una striscia positiva di ben sei risultati e che ne aveva fatto una delle compagini più in forma di questo 2018.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il 3-0 che ha visto il suo Siracusa schiantare il quotato Monopoli, il tecnico dei siciliani, Paolo Bianco, si è presentato raggiante in sala stampa e ha commentato così la prestazione degli azzurri padroni di casa: “Oggi era importante vincere ma, allo stesso tempo, non era facile” ha spiegato il tecnico dei siciliani, aggiungendo che i pugliesi sono sempre una “signora squadra”. A detta di Bianco, infatti, i suoi ragazzi “sono stati bravi, non solamente Mancino, ma non parliamo di tiki-taka: io sono felice per la vittoria e se il pubblico si è divertito lo sono ancora di più” ha concluso l’ex difensore del Sassuolo, preannunciando che la prossima partita del Siracusa sarà molto dura. Sull’altro versante, Giuseppe Scienza ha evidenziato invece i “molti demeriti” del suo Monopoli per spiegare il pesante KO: “Il Siracusa è stato davvero ottimo e ha comunque meritato la vittoria, ma noi non siamo stati reattivi e per nulla incisivi” ha spiegato il tecnico dei biancoverdi. A giudizio di Scienza, inoltre, “la squadra ha comunque provato a fare bene, ma oggi ci è girato tutto storto e ci è mancato anche un ? qualsiasi? episodio per restare aggrappati alla partita”.

