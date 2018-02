Video/ Verona-Torino (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Verona Torino (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie A che ha visto gli scaligeri di Pecchia tornare alla vittoria e soprattutto in corsa per la salvezza.

26 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Verona Torino (LaPresse)

Era da 31 anni che il Verona non batteva il Torino al Bentegodi: la squadra di Fabio Pecchia infrange il tabù e torna a vincere con un 2 a 1 importantissimo in chiave classifica, gli scaligeri salgono a quota 19 punti portandosi a sole due lunghezze di ritardo dal Crotone quartultimo in classifica, il successo della Spal allo Scida ha indubbiamente rimesso in gioco l'Hellas che dopo la pessima prestazione contro la Lazio sembrava in disarmo. Per i granata di Mazzarri un'altra pesante battuta d'arresto dopo quella nel derby contro la Juventus: seconda sconfitta di fila per il Toro che perde ulteriormente contatto dalle zone che contano per le coppe europee. L'equilibrio sul terreno di gioco dura poco più di 10 minuti, sono i padroni di casa a sbloccare la contesa con Valoti che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina sfrutta nel migliore dei modi la sponda di Vukovic per insaccare il pallone in rete alle spalle di Sirigu. La reazione degli ospiti non è così veemente come ci si aspettava, Niang ci prova da fuori area mentre Belotti sbaglia invece un rigore in movimento graziando Nicolas. A inizio ripresa Petkovic si divora il gol del raddoppio, intervento decisivo di Sirigu che tiene a galla i granata che poi sul capovolgimento di fronte successivo pareggiano i conti con Niang che questa volta non sbaglia e grazie all'assist di Iago Falque rimette il Torino in carreggiata. Tuttavia anche sull'1-1 gli uomini di Mazzarri non riescono a fluidificare la manovra, l'undici di Pecchia non si dà assolutamente per vinto e a un quarto d'ora dal novantesimo trova il gol vittoria ancora con Valoti: doppietta personale per lui e tre punti di fondamentale importanza per gli scaligeri che tornano a sperare.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ai microfoni di Sky Sport: "Pomeriggio assolutamente da dimenticare: siamo partiti male, eravamo consapevoli della partita alla quale saremmo andati incontro ma non abbiamo reagito lasciando che gli avversari prendesssero l'iniziativa. Al Verona abbiamo regalato un tempo, nella ripresa siamo rientrati con il piglio giusto pareggiando i conti ma non siamo riusciti a difendere il risultato prendendo nuovamente gol nelle battute conclusive quando stavamo cercando di vincerla".

Le dichiarazioni di Fabio Pecchia, tecnico del Verona, ai microfoni di Sky Sport: "Bella vittoria contro una squadra esperta, organizzata, forte fisicamente e con tanti giocatori di qualità. I gol sono arrivati da Valoti ma tutti quanti hanno giocato benissimo con un'ottima prestazione nel primo tempo e una grandissima gara di sacrificio nella ripresa".

