Bari-Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Bari-Spezia, diretta dal signor Fourneau di Roma, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Match interessante allo stadio San Nicola. Da una parte uno Spezia in salute e sempre pericoloso, ma dall'altra il Bari sembra aver finalmente trovato la maturità giusta per puntare al salto in Serie A. Il Palermo terzo in classifica è stato agganciato, l'Empoli primo della classe dista solo sei punti e il Frosinone secondo (e battuto recentemente in uno scontro diretto) cinque: per i pugliesi allenati da Fabio Grosso sembra arrivato il momento della verità.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Bari Spezia sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 254 del satellite (rispettivamente Sky Calcio 4 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SPEZIA

Allo stadio San Nicola di Bari scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa biancorossi in campo con Micai a difesa della porta, Sabelli schierato in posizione di terzino destro e D'Elia schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Marrone e lo slovacco Gyomber saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio allo scozzese Henderson, all'albanese Basha e al colombiano Tello, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Galano, dal centravanti ceko Kozak e dall'olandese Anderson. Risponderà lo Spezia con Di Gennaro tra i pali, De Col sull'out difensivo di destra e l'uruguaiano Walter Lopez sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali della linea a quattro della retroguardia spezzina saranno Terzi e Giani. A centrocampo, terzetto titolare composto da Mora, Pessina e Bolzoni, mentre nel tridente offensivo bianconero ci sarà spazio per Forte, Mastinu e Marilungo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Squadre schierate tatticamente con moduli speculari, 4-3-3 sia per il Bari di Fabio Grosso, sia per lo Spezia di Fabio Gallo, che nel match d'andata di questo campionato disputato in casa ha battuto di misura uno a zero i pugliesi, con rete decisiva messa a segno da Walter Lopez a sei minuti dal novantesimo. L'ultimo precedente a Bari risale al 13 novembre 2016, uno a uno con i liguri che rimontarono nel finale grazie ad un autogol di Fedele il vantaggio pugliese di Brienza. Il Bari ha battuto per l'ultima volta lo Spezia grazie al quattro a tre del 6 settembre 2015, doppietta di De Luca per i biancorossi, poi i liguri ribaltarono il match con il gol di De las Cuevas, Catellani su rigore e Nené, prima di vedersi sconfitti da una doppietta di Maniero.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker indicano il Bari sensibilmente favorito, con vittoria interna della compagine pugliese quotata 2.10 da Unibet, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 4.09 la quota relativa al successo interno dei liguri di Chiavari. Per over 2.5 e under 2.5, quote fissate rispettivamente a 2.70 da Unibet e a 1.50 da Bet365.

