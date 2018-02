Cesena-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B. Sfida salvezza al Manuzzi tra le due squadre.

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Cesena-Pro Vercelli, LaPresse

Cesena-Pro Vercelli, diretta dal signor Chiffi di Padova, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Partita difficile in zona salvezza, col Cesena quartultimo a quota ventotto punti e la Pro Vercelli subito dietro a ventisette. Perdendo anche ad Ascoli, i romagnoli sembrano aver visto annullarsi gli effetti del ritorno di Castori sulla panchina bianconera, che sembrava aver portato benefici importanti. Lo zero a zero casalingo contro il Palermo ha dimostrato invece per la Pro Vercelli come insistere con Grassadonia sia la scelta giusta, con i piemontesi al terzo pareggio di fila che ha rappresentato però anche il quinto risultato utile consecutivo in campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Cesena Pro Vercelli sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 260 del satellite (rispettivamente Sky Calcio 10 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PRO VERCELLI

Allo stadio Manuzzi di Cesena scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa romagnoli in campo con Fulignati in porta, il ghanese Donkor impiegato in posizione di terzino destro e Fazzi impiegato in posizione di terzino sinistro, con Suagher e Scognamiglio che saranno invece i due centrali della retroguardia. A centrocampo mancherà Fedele, squalificato dopo essere stato espulso per doppia ammonizione nell'ultima sfida ad Ascoli: al suo posto giocherà Cascione al fianco di Schiavone al centro della mediana, con Emmanuello impiegato come laterale di destra e Di Noia come laterale di sinistra. Il tunisino Laribi giocherà come trequartista alle spalle di Cacia, confermato come unica punta di ruolo dei bianconeri. Risponderà la Pro Vercelli con Pigliacelli tra i pali e una difesa a tre con l'ivoriano Konaté, Gozzi e Bergamelli schierati titolari. A centrocampo spazio a Castiglia, Paghera e Germano, Ghiglione avrà il compito di presidiare la fascia destra mentre Mammarella sarà impiegato come laterale mancino. Il brasiliano Reginaldo e Morra faranno invece coppia sul fronte d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico che si prospetta particolarmente coriaceo tra il 4-4-1-1 dell'allenatore del Cesena, Castori, ed il 3-5-2 del tecnico della Pro Vercelli, Grassadonia. All'andata in questo campionato i piemontesi hanno vinto in goleada, cinque a due sui romagnoli con gol di Bergamelli, Rovini, Raicevic, Firenze e Vives su rigore, dopo che il Cesena si era portato in vantaggio due volte, prima con Dalmonte e poi con Jallow. La Pro Vercelli ha vinto anche l'ultimo precedente tra le due squadre datato 25 febbraio 2017, due a uno con reti di Rolando Bianchi ed Emmanuello, col cesena che aveva momentaneamente riacciuffato il pari con Rigione. I romagnoli hanno battuto i piemontesi in casa per l'ultima volta il 2 maggio 2016, due a uno con gol di Kessie e Falco e rete della bandiera della Pro di Mustacchio nel finale.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote delle agenzie di scommesse indicano il Cesena come favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria romagnola quotata 2.30 da William Hill, mentre Unibet propone a 3.0 la quota relativa dell'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 3.79 quanto investito sul successo esterno dei piemontesi allo stadio Manuzzi. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, per Unibet quota dell'over 2.5 fissata a 2.12 e quota dell'under 2.5 proposta invece da Bet365 a 1.66.

