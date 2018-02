Cremonese-Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese-Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B che le due squadre giocheranno allo Zini.

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Cremonese-Frosinone, LaPresse

Cremonese-Frosinone, diretta dal signor Piccinini di Forlì, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in un turno infrasettimanale. Per il Frosinone il ko interno contro il Perugia, il primo in assoluto in campionato da quando i ciociari giocano nella nuova casa dello stadio Benito Stirpe, ha rappresentato una doccia fredda non da poco e soprattutto una grande occasione persa. Certo, la partita è stata influenzata dall'espulsione di Soddimo a fine primo tempo che ha lasciato in inferiorità numerica la squadra di Longo in un momento chiave, ma con l'Empoli e il Palermo fermati sul pari da Cittadella e Pro Vercelli, i ciociari hanno perso l'opportunità di balzare da soli in testa alla classifica del campionato cadetto.

L'impressione, già vista nella trasferta persa a Bari, è che il Frosinone perda sistematicamente l'appuntamento per il salto di qualità verso la Serie A. Dall'altra parte, la Cremonese continua ad essere una solida neopromossa, con l'ottavo posto che se confermato a fine stagione significherebbe confermare la partecipazione ai play off, e che soprattutto sembra un osso duro da battere, anche se ai grigiorossi è mancato spesso il colpo del ko in partite in cui avevano manifestato superiorità sul piano del gioco in campo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Cremonese Frosinone sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 252 del satellite (ovvero Sky Calcio 2 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PRO VERCELLI

Allo stadio Zini di Cremona scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa grigiorossi in campo con il portiere kosovaro Ujkani alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Almici, Canini, Marconi e Renzetti. A centrocampo spazio a Cavion, Arini e Croce nel terzetto titolare, mentre Piccolo e Castrovilli giocheranno avanzati sul fronte offensivo, in posizione di trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Scamacca. Risponderà il Frosinone con Vigorito estremo difensore alle spalle di una difesa a tre schierata con lo sloveno Krajnc, Ariaudo e Brighenti titolari. Paganini sarà l'esterno laterale di destra e Beghetto l'esterno laterale di sinistra, con Maiello, il ghanese Chibsah e l'ivoriano Koné titolari al centro del centrocampo, e la coppia offensiva composta invece da Daniel Ciofani e da Ciano.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-2-1 ad albero di Natale per la Cremonese di Tesser, mentre la scelta tattica del tecnico del Frosinone, Longo, cadrà su un 3-5-2 con un centrocampista in più e un uomo offensivo in meno rispetto a quanto visto nell'ultimo match contro il Perugia. All'andata, nella sfida che ha inaugurato in Serie B lo stadio Benito Stirpe, la Cremonese ha imposto lo zero a zero casalingo ai ciociari. Le due squadre non si affrontano allo Zini dai tempi della Lega Pro, due a zero per i grigiorossi il 25 marzo 2012 con reti di Le Noci e Minelli. Il Frosinone ha vinto per l'ultima vota a Cremona l'8 dicembre del 2004, uno a zero per i gialloazzurri il risultato finale nel torneo di Serie C/1.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker indicano un grande equilibrio, con vittoria casalinga dei grigiorossi quotata 2.87 da Bet365, mentre William Hill propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Unibet offre invece a 2.75 la quota relativa al successo esterno dei ciociari. Per over 2.5 e under 2.5, quote fissate rispettivamente a 2.08 da Unibet e a 1.70 da Bet365.

