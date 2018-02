Criscito torna in Italia/ “Lo Zenit mi ha offerto il rinnovo, ma io voglio la Serie A”

Criscito torna in Italia: “Lo Zenit mi ha offerto il rinnovo, ma io voglio la Serie A”. Il terzino sinistro dello Zenit di San Pietroburgo vuole tornare a giocare nel campionato italiano

Criscito, capitano dello Zenit di San Pietroburgo - LaPresse

Si concluderà a fine stagione l’esperienza in Russia di Domenico Criscito. Il terzino sinistro dello Zenit di San Pietroburgo ha il contratto in scadenza, e dopo sette stagioni è pronto a rimettere piede nel Bel Paese. E’ stato lo stesso capitano della compagine russa ad ammetterlo, intervistato stamane dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Sono in scadenza – le parole dell’ex Genoa e Juventus - e mi hanno offerto il rinnovo, ma rifiuterò. Dopo 7 anni bellissimi in Russia la volontà è di tornare in Italia con la mia famiglia». Una decisione che Criscito aveva già preso la scorsa estate, prima però dell’arrivo di Roberto Mancini, che fece cambiare idea allo stesso difensore italiano: «Mi voleva già all’Inter – ammette - ci siamo rincorsi parecchio e finalmente siamo riusciti a lavorare insieme. Ma ora vorrei tornare».

“HO GIA’ SCELTO DOVE GIOCHERO’”

E chissà che i due non possano rivedersi nuovamente in Italia, magari con la maglia azzurra. Mancini è infatti uno dei principali candidati per guidare la selezione del Bel Paese in vista degli Europei del 2020: «La Nazionale era e resterà sempre un obiettivo – spiega il capitano dei russi - e se Mancini dovesse diventare c.t. avrei sicuramente più chance di essere convocato». Criscito è sbarcato nella squadra di San Pietroburgo nel 2011, e dopo 200 presenze è ora il leader nonché il capitano della stessa compagine russa. E’ giunto però il tempo di rientrare in Italia, e la prossima meta sembrerebbe essere già scelta: «In Serie A mi vorrebbero 3-4 club. Ma la scelta è pressoché fatta…». Tutto fa pensare che Criscito possa rivestire la casacca rossoblu del Genoa, squadra in cui lo stesso giocatore è esploso, e con cui ha giocato cinque stagioni differenti anche se in tre spezzoni diversi.

© Riproduzione Riservata.