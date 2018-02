Empoli-Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Castellani martedì 27 febbraio 2018.

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Empoli-Avellino, LaPresse

Empoli-Avellino, diretta dal signor Illuzzi di Molfetta, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. A sopresa, la capolista ha frenato nell'ultimo match disputato in casa del Cittadella, a dimostrazione che anche la squadra di Andreazzoli non è invincibile. Certo, l'Empoli si è reso protagonista di un'ascesa straordinaria da quando il tecnico ex Roma è arrivato in panchina, riuscendo a portarsi in testa al campionato in particolare grazie a una straordinaria striscia di cinque vittorie consecutive. Nonostante l'uno a uno in Veneto, l'Empoli si è comunque isolato in testa alla classifica del campionato cadetto, sfruttando lo scivolone interno del Frosinone contro il Perugia. Per ritrovare subito la strada della vittoria, gli azzurri toscani sfideranno un Avellino reduce da tre punti d'oro ottenuti in casa contro il Novara, una vittoria che ha portato gli irpini a quattro lunghezze di distanza dalla zona play out. Affermazione indispensabile per rinsaldare la panchina di Walter Novellino in una stagione ricca di alti e bassi, in cui nella fase iniziale i biancoverdi si erano addirittura proiettati verso la vetta della classifica, per poi ritrovarsi progressivamente risucchiati verso i bassifondi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Empoli Avellino sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 253 del satellite (rispettivamente Sky Calcio 3 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI AVELLINO

Allo stadio Castellani di Empoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa toscani in campo con il brasiliano Gabriel tra i pali, Di Lorenzo sull'out difensivo di destra e Pasqual sull'out difensivo di sinistra, mentre Veseli e Maietta saranno i difensori centrali della linea a quattro. A centrocampo spazio all'algerino Bennacer, a Castagnetti e a Brighi, mentre lo sloveno Zajc si muoverà da trequartista alle spalle del duo composto da Donnarumma e da Caputo. Risponderà l'Avellino con Lezzerini in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il belga Ngawa, con l'argentino Morero, il croato Kresic e con Rizzato. A centrocampo Molina sarà l'esterno di fascia destra e il marocchino Bidaoui il laterale mancino, mentre D'Angelo e Di Tacchio si muoveranno al centro della linea mediana. In avanti spazio a Gavazzi (autore della doppietta decisiva per gli irpini per battere il Novara) alle spalle dello spagnolo Asencio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente si sfideranno il 4-3-1-2 di Andreazzoli nell'Empoli e il 4-4-1-1 di Novellino nell'Avellino, con entrambi gli allenatori che non rinunceranno all'utilizzo del trequartista. All'andata l'Avellino ha ottenuto una rocambolesca, emozionante vittoria contro l'Empoli rimontando ben due reti, con i toscani in vantaggio con i gol di Donnarumma e Zajc e i biancoversi capaci di ribaltare la situazione con le marcature di Kresic, Castaldo e D'Angelo. L'ultimo precedente ad Empoli ha visto sempre l'Avellino vittorioso, uno a zero il 7 marzo 2014 grazie ad una rete di Izzo.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker fanno pendere i favori del pronostico nettamente verso l'Empoli, con vittoria interna della compagine toscana quotata 1.50 da William Hill, mentre Bet365 propone a 4.20 la quota dell'eventuale pareggio e Unibet alza fino a 6.75 la quota relativa al colpaccio fuori casa della formazione irpina. Per over 2.5 e under 2.5, quote fissate rispettivamente a 1.68 da Unibet e a 2.10 da Bet365.

