Entella-Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella-Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B che si giocherà allo Stadio Comunale di Chiavari.

27 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Entella-Cittadella, LaPresse

Entella-Cittadella, diretta dal signor Minelli di Varese, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. A Chiavari arriva un Cittadella che rappresenta un vero e proprio caso nel campionato di Serie B, visto che i veneti sono di gran lunga la squadra migliore del torneo cadetto con ventisei punti conquistati fuori casa. Ben sei in più rispetto a Empoli, Palermo e Foggia, seconde della classe in questa graduatoria parziale. In casa invece la squadra di Venturato è da play out. Si giocherà però in Liguria ed è dunque una nuova occasione per i granata veneti, che hanno fermato sabato scorso la corsa dell'Empoli capolista imponendo il pareggio casalingo agli azzurri. In caso di vittoria, il Cittadella sarebbe balzato al terzo posto assieme a Bari e Palermo. L'Entella resta invece quintultima in classifica in zona play out, dopo due pareggi a reti bianche contro Pescara e Carpi. E' ormai chiaro come per i liguri sia la salvezza l'obiettivo primario, anche se va sottolineato come per i biancocelesti la permanenza diretta in cadetteria sia ancora più che mai a portata di mano, visto quanto corta è ancora la classifica. L'Entella però è riuscita a vincere solamente una delle ultime cinque partite di campionato disputate in casa, quella contro il Novara dello scorso 28 dicembre.

Tatticamente si confronteranno il 3-5-2 del mister dell'Entella, Aglietti, ed il 4-3-1-2 del tecnico del Cittadella, Venturato. All'andata i liguri hanno piazzato il colpaccio allo stadio Tombolato, vittoria di misura uno a zero con rete decisivo di Troiano su rigore nel recupero del primo tempo. L'ultimo precedente a Chiavari è quello del 18 maggio 2017, ancora con l'Entella vincente col punteggio di quattro a uno, gran poker tutto nel primo tempo con doppietta di Tremolada e reti di Catellani e Diaw. Da quando l'Entella è salita tra i professionisti, il Cittadella non ha mai vinto a Chiavari.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Entella Cittadella sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 259 del satellite (Sky Calcio 9 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CITTADELLA

Le probabili formazioni del match: l'Entella scenderà in campo con Iacobucci in porta e una difesa a tre composta da Ceccarelli, Cremonesi e Benedetti. A centrocampo spazio ad Acampora, Crimi e Ardizzone, mentre Belli si muoverà sulla corsia laterale di destra e l'albanese Aliji sulla corsia laterale di sinistra. In avanti, confermato De Luca in coppia con Aramu. Risponderà il Cittadella con Alfonso in porta, Pelagatti impiegato in posizione di terzino destro e Salvi impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Scaglia e Varnier. A centrocampo, terzetto titolare composto da Iori, Settembrini e Schenetti, mentre il brasiliano Chiaretti sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato dall'ivoriano Kouame e da Strizzolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker indicano un grande equilibrio, ma il micidiale Cittadella da trasferta viene considerato favorito, con vittoria esterna veneta quotata 2.55 da Unibet, mentre William Hill propone a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 3.20 la quota relativa al successo interno dei liguri di Chiavari. Per over 2.5 e under 2.5, quote fissate rispettivamente a 2.08 da Unibet e a 1.72 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.